Информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1 декабря 2023 года, накануне Международного дня инвалидов, стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. В течении Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

С 1 по 10 декабря 2023 года каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания россиян к правам и потребностям людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Также по итогам мероприятия пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста. Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Предварительная регистрация продлится до 1 декабря на сайте акции: www.total-test.ru

Всего в прошлом году в тестировании приняли участие порядка 1 500 000 россиян из более чем 50 000 городов и населённых пунктов России.



Помимо Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда», в рамках Декады инвалидов в России, с 1 по 10 декабря 2023 года, региональные и муниципальные органы исполнительной власти совместно с общественными организациями инвалидов проведут серию мероприятий с целью мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью, создания доступной среды и обеспечения людей с инвалидностью необходимыми мерами поддержки.

В программу мероприятий региональных и муниципальных исполнительных органов власти, а также подведомственных им организаций, будут включены просветительские и научно-практические конференции, форумы и круглые столы, на которых будут представлены результаты мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, молодежной политики, общественного транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, науки и образования, потребительского рынка.



По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды российских регионов.

Пройти тестирование можно будет с 1 по 10 декабря 2023 года в любое удобное время на сайте акции: www.total-test.ru

Организаторами Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» выступают Народный фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех». Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России.