57 водителей ГЭТ отмечены знаком отличия Минтранса России «За безаварийную работу»

Награда «За безаварийную работу» считается одной из самых престижных для водителей. Ведь от их мастерства и профессионализма ежедневно зависят тысячи пассажиров и безопасность перевозок. В этом году нагрудным знаком отличия Министерства транспорта России «За безаварийную работу» отмечены 57 водителей из всех трамвайных и троллейбусных парков, а также Автобазы предприятия. Церемония награждения состоялась сегодня в Управлении Горэлектротранса. За аккуратную езду и заботу о пассажирах водителей лично поблагодарил директор предприятия Денис Минкин.

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«Я очень горжусь нашим предприятием. У нас великолепный коллектив, и нам действительно удается делать что-то значимое и для города, и для пассажиров. Но самое главное, что вся основная работа делается именно вашими руками. Работа, которая означает комфортную, аккуратную, безопасную перевозку людей. То, что мы здесь собрались, значит, что вы делаете эту работу лучше всех. Хочу выразить вам огромную благодарность», - сказал на церемонии вручения наград Минтранса РФ директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Наибольшее число водителей, 21 человек, получили знак отличия высшей I степени. Знаки отличия II степени вручили 20 водителям, III степени – 16 водителям. В дополнение к награде предусмотрены денежные выплаты в размере 50 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что нагрудным знаком отличия I степени награждаются водители городского электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег транспортного средства составил свыше 400 тыс. км, II степени – безаварийный пробег составил свыше 250 тыс. км, III степени – безаварийный пробег составил свыше 150 тыс. км. Что касается водителей автомобильного транспорта, то показатели пробега выше: I степень – 500 тыс. км, II степень – 300 тыс. км, III степень – 200 тыс. км.