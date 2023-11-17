В Горэлектротрансе наградили лучших слесарей-электриков

Награды за победу в конкурсе профессионального мастерства среди слесарей-электриков по ремонту электрооборудования вручили сегодня лидерам конкурса из Трамвайных парков №№ 1 и 3, Троллейбусных парков №№ 1 и 3, а также Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Соревнования проходили 8 ноября в СТТП. За звание лучшего в своем деле боролись молодые специалисты со всех подразделений Горэлектротранса.

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Победителей, подтвердивших в теории и на практике свое высокое мастерство, поздравил директор предприятия Денис Минкин. В актовом зале Управления Горэлектротранса сегодня чествовали Юрия Семенова, Ивана Сорокина, Александра Ершова, Станислава Горбанёва, Германа Чурсина и Ивана Макайкина.

После вручения официальных наград с перспективными специалистами состоялась беседа на профессиональные темы.

«Мы с вами занимаемся глобально одним делом, я, например, по образованию тоже инженер-электрик. Конкурсы профессионального мастерства – это важно. Они позволяют лучшим специалистам попасть в поле зрения руководства, дают толчок к развитию, обучению и впоследствии качественному профессиональному росту. Желаю вам использовать ваш нынешний успех на конкурсе профмастерства как повод для долгосрочного планирования дальнейшей карьеры», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Лучших молодых слесарей-электриков поздравила председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис. Она вручила специальные дипломы участникам конкурса-членам профсоюза из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

«Мы очень рады, что у нас на предприятии возрождается традиция проведения конкурсов профессионального мастерства, – отметила Ирина Генис. – Поздравляю всех победителей и желаю, чтобы вы достигали еще больших профессиональных высот и повышали свой уровень мастерства».

Все победители также получат денежную премию.