Студенты техникума «Автосервис» изучили работу Троллейбусного парка № 1

Студенты СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (Многопрофильный центр прикладных технологий)» продолжают знакомиться с подразделениями Горэлектротранса. Неделю назад ребята ездили в Трамвайный парк № 7, теперь они изучали работу троллейбусников из крупнейшего в Европе Троллейбусного парка №1. В образовательных экскурсиях принимают участие студенты, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». В перспективе они могут освоить профессию слесаря-электрика по ремонту подвижного состава и трудоустроиться в ГЭТ на одну из самых востребованных позиций. Именно так и поступил выпускник «Автосервиса» Олег Медведев, который трудится слесарем по ремонту подвижного состава в парке и параллельно получает высшее образование.

Для студентов перед депо выставили разные модели троллейбусов, эксплуатируемых Троллейбусным парком №1. В экспозицию включили троллейбусы с увеличенным автономным ходом: Тролза-5265.08 «Мегаполис», вологодский «Авангард», белорусский «Ольгерд». На последних двух моделях запас хода обеспечивается тяговыми аккумуляторными батареями производства ООО «Рэнера» («Росатом»). Чуть позже студенты смогли увидеть, как выглядят и где именно в троллейбусах располагаются батареи и прочее электрооборудование.

После первичного знакомства с техникой ребят пригласили в ремонтный цех, где продемонстрировали проведение планового осмотра и ремонта троллейбусов с использованием необходимого электрооборудования. На Электромеханическом участке студенты изучили процесс ремонта электродвигателей, печей отопления, вентиляторов, силового и низковольтного оборудования. Также сотрудники парка погрузили будущих коллег в рабочие системные процессы такие, как подача заявок на техническое обслуживание и внеплановый ремонт.

Завершила экскурсионную программу поездка по парку на троллейбусе, во время которой студенты смогли задать интересующие вопросы водителю.

Экскурсии для студентов профильных направлений подготовки в Горэлектротранс являются частью профориентационной работы предприятия и нацелены на максимально близкое и раннее знакомство ребят с прикладным функционалом. Следующая ступень после знакомства – приглашение учащихся на производственную практику, а далее – трудоустройство в территориально удобные для соискателей структурные подразделения ГЭТ.