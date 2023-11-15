22 ноября в режиме онлайн ГЭТ представит вакансии для иногородних

22 ноября с 12:15 до 12:30 петербургский Горэлектротранс примет участие в Ярмарке вакансий для иногородних граждан и расскажет о востребованных на предприятии специалистах. Встреча пройдет в онлайн формате, подключение – по ссылке: https://ярмаркавакансий.рф/ (необходима предварительная регистрация). Сотрудники Управления по персоналу ГЭТ представят самые актуальные вакансии предприятия – это ученики водителей троллейбуса и уже квалифицированные водители с опытом, а также слесари-электрики по ремонту электрооборудования и другие. Иногородних соискателей на эти позиции приглашают с предоставлением компенсации аренды жилья.

Также жителям других регионов расскажут про возможности и условия прохождения бесплатного обучения в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса – собственном корпоративном учебном центре предприятия, осуществляющем адресную подготовку специалистов для нужд транспортной отрасли. Комплексное обучение в УКК включает в себя теоретические и практические дисциплины. Впервые будущие водители садятся за управление трамвая и троллейбуса в тренажерном классе, позже – оттачивают навыки на настоящем подвижном составе в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, который находится на одной территории с УКК. В период обучения ученикам выплачивается стипендия и предоставляются горячие обеды за счет комбината. Также в УКК можно получить и другие востребованные рабочие специальности, например, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, электромонтера и другие.

Что касается дальнейшей работы в ГЭТ, то современные выпускники будут эксплуатировать инновационный комфортабельный транспорт, который поступает в Петербург в рамках реализации масштабной программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». В ближайшие годы будет полностью обновлен парк подвижного состава и инфраструктура ГЭТ. В настоящее время петербургский Горэлектротранс находится на лидирующих позициях в России по развитию отрасли наземного городского электрического транспорта.

Онлайн встреча с представителями петербургского Горэлектротранса в рамках Ярмарки вакансий состоится: 22 октября с 12:15 до 12:30 по ссылке: https://ярмаркавакансий.рф/.

! Важно: необходима предварительная регистрация.

Организаторы мероприятия: СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», АНО «Агентство развития человеческого капитала СЗФО» при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.