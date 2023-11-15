Представители Горэлектротранса на международной конференции обсудили интеллектуальные системы на транспорте

Специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» представили свои доклады на Международной научно-практической конференции «Транспорт России: проблемы и перспективы». Организаторами мероприятия выступили Институт проблем транспорта РАН им. Н.С. Соломенко и Санкт-Петербургский университет МЧС, который является партнером Горэлектротранса. Участники конференции обсудили вопросы развития транспорта в России, использование интеллектуальных систем на транспорте, а также проблемы их безопасности.

От имени Комитета по транспорту и СПб ГУП «Горэлектротранс» на церемонии открытия участников конференции приветствовал директор предприятия, доктор технических наук, профессор Денис Минкин. Советник директора предприятия – начальник Управления, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Сергей Китаев выступил с докладом «Развитие беспилотных систем на подвижном составе СПб ГУП «Горэлектротранс». Также в программе конференции приняли участие заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, главный инженер предприятия Константин Шостак и начальник Службы транспортной безопасности Алла Севрюкова.

Советник директора СПб ГУП "Горэлектротранс" Сергей Китаев

На секции молодых ученых Горэлектротранс представляли перспективные сотрудники предприятия. Начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков представил доклад «Применение систем активной безопасности и помощи водителю на городском электрическом транспорте». О применении системы приоритетного проезда на городском электрическом транспорте рассказал начальник отдела развития инфраструктуры интеллектуальных систем Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Иван Гармонников. Мастер участка бортового оборудования Троллейбусного парка №6 Яна Говорова отвечала за тему «Проблемы геопозиционирования подвижного состава при выходе на линию и пути их решения в СПб ГУП «Горэлектротранс». Также с докладом «Рекуперация без потерь. Трамвай с увеличенным автономным ходом» выступила инженер ПТО Службы подвижного состава Василиса Быльцева.

По итогам конференции была принята резолюция, куда по инициативе Горэлектротранса вошли положения о необходимости развития беспилотного транспорта, а также о создании полигона и лаборатории по безопасности совместно с Университетом МЧС. Также будет выпущен сборник докладов, куда войдут материалы докладчиков Горэлектротранса.

Фото: Университет МЧС