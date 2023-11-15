Троллейбусы с увеличенным автономным ходом вышли на продленный до Плесецкой улицы маршрут №50

С 15 ноября трасса троллейбусного маршрута №50 продлена по проспекту Авиаконструкторов к новым жилым кварталам на Глухарской и Плесецкой улицах. Здесь отсутствует контактная сеть, а вот потребность в общественном транспорте к метро требовала новых решений. Технология автономного хода позволила продлить существующую линию маршрута №50 и обеспечить жителей новостроек Приморского района экологически чистым транспортом. Обновленный маршрут №50 стал уже двенадцатой линией в Петербурге, где СПб ГУП «Горэлектротранс» эксплуатирует электробусы с динамической зарядкой.

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Ранее трасса троллейбуса №50 заканчивалась на улице Шаврова – ехать дальше не позволяло отсутствие контактной сети. Теперь на линию вышли 12 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они повезут пассажиров по Шуваловскому проспекту и проспекту Авиаконструкторов до Плесецкой улицы, а обратно – по Нижне-Каменской и Глухарской улицам. Обновленная трасса позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Приморского района, соединив кварталы новостроек со станциями метро «Комендантский проспект» и «Пионерская».

Петербург является лидером в России по количеству маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Продленный маршрут №50 расширил маршрутную сеть ТУАХ и стал уже двенадцатой линией «автономных» троллейбусов. К слову, в конце октября заработал обновленный троллейбусный маршрут №12. Благодаря технологиям автономного хода его трасса проходит по Благовещенскому мосту и соединяет популярные адреса центральных районов Петербурга, где отсутствует контактная сеть.

Троллейбусное будущее связывают с эксплуатацией ТУАХ, которыми активно пополняется парк подвижного состава Горэлектротранса. Согласно программе развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» в ближайшие годы планируется закупить 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 97 машин из этого числа уже поступили в троллейбусные парки предприятия. Всего на данный момент Горэлектротранс эксплуатирует 257 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Маршрут троллейбуса № 50: от к/ст «Тихорецкий проспект» по Политехнической ул., ул. Курчатова, ул. Жака Дюкло, Светлановскому пр., Светлановской пл., пр. Испытателей, Коломяжскому пр., пр. Королева, пл. Сикорского, ул. Уточкина, Комендантской пл. Комендантскому пр., Шуваловскому пр., пр. Авиаконструкторов (обратно: Плесецкой ул., Нижне–Каменской ул., Глухарской ул., пр.Авиаконструкторов) до к/ст «Плесецкая улица»