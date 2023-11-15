Денис Минкин обсудил с маломобильными пассажирами повышение качества транспортной услуги

Как улучшить доступную среду на транспорте и какие есть нюансы у помощи маломобильным пассажирам рассказали Сергей Поюнов и Юрий Кузнецов. По приглашению директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина они посетили Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ. На встрече выработали ряд решений для актуализации учебных программ и программ повышения квалификации водителей. Также обсудили технологии и регулярное взаимодействие.

Безопасность и комфорт пассажиров – приоритетные направления повседневной деятельности петербургского Горэлектротранса. Сюда также входят вопросы обеспечения доступной среды для всех категорий маломобильных пассажиров: молодых родителей с колясками, пожилых людей, пассажиров с особыми возможностями.

Как усовершенствовать систему работы с такими группами пассажиров обсуждали на встрече с директором Горэлектротранса Денисом Минкиным. Совещание проходило на базе тренажерного класса УКК, где будущие водители получают первые навыки вождения. Здесь же они в рамках обновленных учебных планов будут получать знания, как правильно оказывать помощь при перевозке маломобильного пассажира. Для уже работающих водителей на базе УКК планируют разработать программу дополнительных тренингов. Выпускники программ получат символичный функциональный подарок – крючки для более удобного открывания аппарелей, предложенные участниками совещания.

Отметим, что Горэлектротранс проводит такие обучающие занятия регулярно, сейчас эту работу планируют вывести на новый уровень. С поступлением в город современного низкопольного подвижного состава и повышением его доступности для маломобильных эти навыки становятся максимально востребованными. Также, по мнению Дениса Минкина, назрела необходимость создания Общественного совета по развитию доступной среды на базе Горэлектротранса.

Для начала необходимо проанализировать существующие методические рекомендации по работе с маломобильными группами и актуализировать их с учётом современных изменений. Также проработки требуют технологические вопросы, например, оповещение водителя с остановочных пунктов о планируемой посадке маломобильного пассажира, налаживание коммуникации между водителем и неговорящими пассажирами. Ещё одна важная форма сотрудничества – участие маломобильных в учениях Горэлектротранса и МЧС по эвакуации и спасению из подвижного состава.

Все обсуждаемые вопросы дополнят плановую работу по обеспечению доступной среды на электротранспорте.