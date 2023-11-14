Петербургский Горэлектротранс переходит на осенне-зимний режим работы

Фото Олега Соловьёва

Ежегодно к началу ноября на предприятии городского электрического транспорта проводится комплекс профилактических мер, направленных на подготовку подвижного состава к эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях и при низких температурах воздуха. Сотрудники проводят осмотры подвижного состава, путей и энергохозяйства, также уделяют внимание проверке теоретических знаний водителей электротранспорта и отработке ими практических навыков. Полноценное обучение особенностям вождения в осенне-зимний период проводится для молодых водителей, которым предстоит впервые после обучения работать на линии в таких погодных условиях.

Традиционно петербургский Горэлектротранс напоминает, что безопасность дорожного движения зависит от всех его участников, и призывает автомобилистов помнить о необходимости предоставления преимущества общественному транспорту, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Последнее – особенно актуально в связи с таким сезонным явлением как «буксовый путь», когда из-за влажности и опавшей листвы значительно увеличивается тормозной путь подвижного состава, который, к слову, у трамваев, в принципе, длиннее, чем у легкового автомобиля. Про невозможность мгновенной остановки любого общественного транспорта должны помнить и пешеходы и переходить трамвайные пути и дорогу только по пешеходному переходу, соблюдая правила ПДД.

В свою очередь, специалистами ГЭТ к старту сезона проведены комиссионные осмотры подвижного состава, всех трамвайных и троллейбусных трасс, при необходимости, восстановлена нормативность. Также ревизии подвергаются оборудования тяговых подстанций, контактно-кабельной сети.

В состоянии готовности находится и снегоуборочная техника, среди которой: снегоочистительные вагоны, вагоны-вышки, вагон-лаборатория, самосвалы, снегопогрузчики, тракторы. Кроме этого, для оперативной ликвидации снежных заносов весь подвижной состав обеспечен снегоуборочным инвентарем.

Что касается обучения и проверки знаний, то обязательный ежегодный специализированный курс по особенностям работы в период устойчивых низких температур и других экстремальных погодных условий проходят не только молодые водители, но и все сотрудники ГЭТ, отвечающие за бесперебойную работу электротранспорта: диспетчеры, кондуктора, водители со стажем.