«Дневной дозор» оплаты проезда за 9 месяцев проверил более 11 млн пассажиров

Работа контролеров СПб ГУП «Горэлектротранс» направлена на предоставление дружелюбной услуги пассажирам с целью напомнить о необходимости оплачивать проезд. Этой цели служит и кинематографичное наименование бригад – «Дневной дозор», призванное минимизировать дискомфорт при контроле и вызвать улыбку.

С 10 июля 2023 на бескондукторных троллейбусных и трамвайных маршрутах контролёры Горэлектротранса получили функционал по продаже разовых билетов за наличный расчет пассажирам, не оплатившим проезд на момент контроля. С июля по октябрь бригады «Дневного дозора» продали более 60 тыс. разовых билетов и провели более 242 тыс. проверок.

Всего же с начала года контролеры ГЭТ проверили более 11 млн пассажиров в процессе почти 735 тыс. проверок на 26 трамвайных и 34 троллейбусных маршрутах. Процент безбилетников находится на уровне 7%, что говорит о высокой платежной дисциплине жителей и гостей Петербурга. На менее ответственных пассажиров контролеры ГЭТ составили более 2 тысяч актов об административных правонарушениях. «Зайцам» придется заплатить штраф 500 рублей.

Узнать контролеров Горэлектротранса можно по ярким курткам с логотипом предприятия и надписью «Дневной дозор». Также все контролеры имеют при себе служебное удостоверение.