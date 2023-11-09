Студентам техникума «Автосервис» показали новинки Трамвайного парка № 7

Экскурсия для студентов СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (Многопрофильный центр прикладных технологий)» продолжила знакомство с Горэлектротрансом после Дня карьеры техникума. Тогда работа предприятия заинтересовала ребят, обучающихся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Это относительно новое направление подготовки для образовательного учреждения, обучение по программе началось два года назад. Выпускники получают профессию слесаря по ремонту автомобилей, в перспективе они могут получить навыки слесарей-электриков по ремонту электрооборудования. Такие специалисты особенно востребованы в Горэлектротрансе.

26 студентов 2-го курса познакомились с самыми новыми цехами и современным оборудованием Трамвайного парка №7. Сейчас здесь идет реконструкция: ремонтируется депо, происходит замена путевого хозяйства, технологического оборудования, контактной и инженерной сетей. Важная особенность реконструкции состоит в том, что работы производятся с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию.

К слову, именно этот парк в 2022 году первым начал эксплуатировать новые вагоны «Богатырь-М» с комплексом активной безопасности с элементами искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Специалисты парка показали студентам отремонтированные помещения. Станочный цех с новым оборудованием с ЧПУ, обновленный цех ремонта подвижного состава, где для проведения работ на крышевом оборудовании трамваев впервые применена жесткая контактная сеть. Она отводится в сторону и отключается от напряжения при производстве работ, а также имеет световую индикацию, когда сеть обесточена или находится под напряжением. Таким образом, повышается безопасность работы с электрическим оборудованием.

Экскурсии для студентов профильных направлений подготовки в Горэлектротранс являются частью профориентационной работы предприятия и нацелены на максимально близкое и раннее знакомство ребят с прикладным функционалом. Следующая ступень после знакомства – приглашение учащихся на производственную практику, а далее – трудоустройство в территориально удобные для соискателей структурные подразделения ГЭТ.

Через неделю эта же группа студентов отправится изучать особенности работы уже с троллейбусами – в Троллейбусный парк № 1.