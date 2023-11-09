Седьмой трамвайный свой 92 день рождения встречает обновленным

11 ноября отмечает день рождения Трамвайный парк № 7 СПб ГУП «Горэлектротранс», известный также как парк им. Володарского. Свою историю подразделение на улице Грибакиных ведёт с 1931 года. Сегодня новое поколение «володарцев» может считаться в Петербурге пионерами обновления системы ГЭТ. Именно с Трамвайного парка №7 началась модернизация парков Горэлектротранса, первый этап этой работы уже завершён. С обновлением инфраструктуры идет обновление подвижного состава. Также «седьмой трамвайный» обслуживает маршрут №24, который первым в городе полностью укомплектован «умными» трамваями с элементами искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Самая главная, сложная, и в то же время интересная производственная задача для коллектива Трамвайного парка № 7 на данном этапе – в условиях масштабной реконструкции обеспечивать стабильные пассажироперевозки и полный выпуск трамваев на линию. Планируется замена трамвайных путей и контактной сети, инженерных сетей, технологического оборудования, ремонт здания депо, включая кровлю и фасады. К настоящему времени обновлён цех осмотра подвижного состава, где для проведения работ на крышевом оборудовании трамваев впервые в Петербурге применена современная жёсткая контактная сеть. В одном из цехов старое оборудование заменено на новые станки с ЧПУ. Для обучения работе на них используются технологии дополненной реальности.

Также в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее» в парке № 7 продолжается обновление подвижного состава. На смену старым трамваям в 2022-2023 годах поступают вагоны «Богатырь-М», «Витязь-М» и «Невский», оснащённые комплексом активной безопасности. Петербург стал первым городом в мире, который получил такие трамваи, а Трамвайный парк № 7 – первой эксплуатирующей площадкой подвижного состава нового поколения. В перспективе это даст возможность внедрить систему авторасстановки трамвайных вагонов, при которой водитель не участвует в процессе управления. Такая система может быть использована при любых передвижениях трамвая в пределах парка: выезд (заезд) из депо, переезд на путь, заезд в моечный комплекс. На сегодняшний день в парке насчитывается уже 79 «умных» трамваев.

В свои 92 года Трамвайный парк № 7 можно смело назвать трамвайным парком будущего и флагманом трамвайного развития в Петербурге.

СПРАВКА:

Потребность в появлении трамвайного парка за Невской заставой возникла после закрытия Невской паровой линии осенью 1922 года, когда в эти районы Петрограда был пущен трамвай. В августе 1930 года городские власти приняли решение о строительстве трампарка, а уже 11 ноября 31-го состоялось его торжественное открытие. По просьбам трудящихся парку было присвоено имя революционера В.И. Володарского, погибшего в этом районе.

Современный Трамвайный парк № 7 расположен на двух площадках. Основная располагается на улице Грибакиных. Вторая площадка – ПТО «Рыбацкое» на улице Устинова, где находится небольшой ремонтный участок и выпускаются вагоны по нескольким маршрутам. В общей сложности парк обслуживает сегодня 8 маршрутов в Калининском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах. Протяжённость маршрутной сети парка составляет 114 километров. Парк подвижного состава насчитывает 165 единиц пассажирских, и 5 единиц служебных вагонов. Трамваи 7-го парка ежедневно перевозят в среднем около ста тысяч пассажиров. В парке трудятся 751 человек.