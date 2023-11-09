Денис Минкин поздравил Троллейбусный парк №1 с победой в городском видеоконкурсе

Творческая группа Троллейбусного парка №1 заняла первое место в конкурсе на лучший любительский видеоролик об общественном транспорте Петербурга. Организаторами выступили Комитет по транспорту совместно с ГУП "Пассажиравтотранс". С победителями творческого соревнования встретился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, поздравил с успехом и предложил активистам задуматься о профессиональном обучении с целью развития мастерства при подготовке видеоматериалов.



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Инициативная творческая группа Троллейбусного парка №1 подготовила немало интересных вдохновляющих видеороликов о работе в Горэлектротрансе. Свой азарт коллеги объясняют искренне и незамысловато: в творчество их привела любовь к профессии и электротранспорту. Кстати, помимо видеороликов творческая группа освоила ещё один жанр – кроссворды. Один из них даже опубликовала корпоративная газета «Петербургские магистрали».

Свой победный ролик троллейбусники посвятили обзору маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Авторы проследили этапы развития нового вида транспорта, которые эксплуатируется в Петербурге с 2017 года.

Процесс подготовки видеороликов трудоемкий и требует командной работы. Вместе с корпоративными связями развиваются и дружеские, в свою орбиту творческая группа захватила партнеров и из других организаций, например, студента ГУАП и служащего автобусного коммерческого предприятия. Несмотря на дружелюбную и неформальную атмосферу в группе каждый отвечает за конкретный процесс.

Сейчас она включает в себя 7 человек, это Анна Образцова, Сергей Панюков, Елена Гончарова, Александр Полежаев, Андрей Давыдов, Никита Фастов, Алексей Изтлеуев. До таких масштабов выросло увлечение короткими видео в одной из соцсетей. Денис Минкин оценил успехи творческой группы и предложил всерьёз задуматься о профессиональном развитии транспортников ещё и в творческом направлении. Тогда можно браться и за более сложные темы. Одну из таких Денис Минкин сразу предложил на встрече – обыграть работу «Дневного дозора», так называют бригады контролеров оплаты проезда в ГЭТ.



