Счастливый звонок: в Горэлектротрансе выбрали лучших слесарей-электриков

В петербургском Горэлектротрансе состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Соревнования традиционно прошли в уникальном Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. Здесь одновременно эксплуатируются и трамваи, и троллейбусы. Конкурс объединил на своей площадке лучших молодых специалистов из всех трамвайных и троллейбусных парков СПб ГУП «Горэлектротранс».
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Традиционно профессиональные конкурсы включают проверку знаний и подтверждение мастерства на практике.
В ходе теоретической части конкурса участники должны были за 5 минут пройти тест из 30 вопросов. Так проверяли общие знания в области электрики и электричества, безопасности и трудового законодательства, а также вопросов, относящихся к непосредственной профессиональной деятельности.
Программа практического этапа различались в зависимости от вида транспорта: трамвай или троллейбус.
Слесарям-электрикам по трамваю сначала нужно было собрать на стенде действующую модель трамвайного звонка. Если звонок прозвенел в рамках установленного времени, задание считалось выполненным. Затем слесарям-электрикам предстояло на вагоне ЛВС-86, прошедшем капитальный ремонт, найти и устранить неисправности, «спрятанные» организаторами.
Александр Ершов, Трамвайный парк № 3 Герман Чурсин, Совмещенный
трамвайно-троллейбусный парк
Иван Сорокин, Станислав Горбанёв, Иван Макайкин, Совмещенный
Троллейбусный парк № 3 Троллейбусный парк № 1 трамвайно-троллейбусный парк
В свою очередь слесари-электрики по троллейбусу сначала устанавливали втулки башмака и сам башмак на токоприёмник троллейбуса. Второе задание для них также было связано с поиском и устранением заложенных неисправностей на троллейбусе модели ВМЗ-5298.01.
Основным критерием оценки при выявлении победителей являлось время выполнения заданий, а также количество штрафных баллов за нарушение правил техники безопасности и технологические упущения.
Победители по трамваю:
1 место: Юрий Семёнов, Трамвайный парк №1;
2 место: Александр Ершов, Трамвайный парк №3;
3 место: Герман Чурсин, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.
Победители по троллейбусу:
1 место: Иван Сорокин, Троллейбусный парк №3;
2 место: Станислав Горбанёв, Троллейбусный парк №1;
3 место: Иван Макайкин, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.
Победители будут награждены почётными грамотами и денежными призами.