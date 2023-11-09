Счастливый звонок: в Горэлектротрансе выбрали лучших слесарей-электриков

09 ноября 2023

В петербургском Горэлектротрансе состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Соревнования традиционно прошли в уникальном Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. Здесь одновременно эксплуатируются и трамваи, и троллейбусы. Конкурс объединил на своей площадке лучших молодых специалистов из всех трамвайных и троллейбусных парков СПб ГУП «Горэлектротранс».

 

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Традиционно профессиональные конкурсы включают проверку знаний и подтверждение мастерства на практике.

 

В ходе теоретической части конкурса участники должны были за 5 минут пройти тест из 30 вопросов. Так проверяли общие знания в области электрики и электричества, безопасности и трудового законодательства, а также вопросов, относящихся к непосредственной профессиональной деятельности.

 

Программа практического этапа различались в зависимости от вида транспорта: трамвай или троллейбус.

 

Слесарям-электрикам по трамваю сначала нужно было собрать на стенде действующую модель трамвайного звонка. Если звонок прозвенел в рамках установленного времени, задание считалось выполненным. Затем слесарям-электрикам предстояло на вагоне ЛВС-86, прошедшем капитальный ремонт, найти и устранить неисправности, «спрятанные» организаторами.

 

Александр Ершов, Трамвайный парк № 3                             Герман Чурсин, Совмещенный
                                                                                                          трамвайно-троллейбусный парк

 

      

Иван Сорокин,                                             Станислав Горбанёв,                                  Иван Макайкин, Совмещенный
Троллейбусный парк № 3                           Троллейбусный парк № 1                            трамвайно-троллейбусный парк            

 

В свою очередь слесари-электрики по троллейбусу сначала устанавливали втулки башмака и сам башмак на токоприёмник троллейбуса. Второе задание для них также было связано с поиском и устранением заложенных неисправностей на троллейбусе модели ВМЗ-5298.01.

 

Основным критерием оценки при выявлении победителей являлось время выполнения заданий, а также количество штрафных баллов за нарушение правил техники безопасности и технологические упущения.

 

Победители по трамваю:

 

1 место: Юрий Семёнов, Трамвайный парк №1;

2 место: Александр Ершов, Трамвайный парк №3;

3 место: Герман Чурсин, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.

 

Победители по троллейбусу:

 

1 место: Иван Сорокин, Троллейбусный парк №3;

2 место: Станислав Горбанёв, Троллейбусный парк №1;

3 место: Иван Макайкин, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.

 

Победители будут награждены почётными грамотами и денежными призами.

 

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