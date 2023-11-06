В «Зарнице» подвели итоги интеллектуально-технической смены

Отдых под девизом «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ» посвятили раскрытию потенциала детей в наукотворчестве и поиску верных профессиональных ориентиров. Знакомясь с разнообразными профессиями, дети приобретали первичные полезные навыки, в том числе необходимые для грамотного построения коммуникации в будущем рабочем коллективе. За профориентацию отвечали в осеннем лагере профильные подразделения петербургского Горэлектротранса: Аварийно-восстановительная служба, Энергохозяйство, Учебно-курсовой комбинат, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, Пресс-служба и Экспозиционно-выставочный комплекс.

Открылась смена настоящим подарком для ребят – веревочным парком. О нем зарничник первой летней смены 2022 года Иван Малышев писал директору ГЭТ Денису Минкину в пожеланиях по улучшению лагеря, за что был отмечен ценным призом и статусом «Главного инженера лагеря «Зарница». Веревочный парк представляет собой настоящую полосу препятствий для специалистов-высотников, адаптированную под детей и подростков. Новинку смогли оценить и сотрудники Энергохозяйства. Они приехали в лагерь с мастер-классом и показали свою работу на высоте (в прямом и переносном смыслах) с помощью двух машин автовышек. Энергетики рассказали, как работает подъемный кран и платформа, привезли с собой демонстрационные образцы контактной сети трамвая и троллейбуса, показали, как проводится ремонт обрыва контактной сети.

Свой традиционный «аварийный» мастер-класс провели «Носороги». В этот раз сотрудники Аварийно-восстановительной службы разнообразили полюбившуюся игру в «гигантскую дженгу» интерактивным музыкальным конкурсом с музыкой и викториной, а также общением на важные для подросткового возраста темы, в том числе про безопасность в цифровой среде.

Музыкальную тему дополнили мастер-классы по диджеингу от диджея MELL KRISS (Кристина Мельникова), она же – водитель троллейбуса в Троллейбусном парке № 3 и член Молодежного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Также принимали в гостях диджея MUD (Богдан Гребенников) из команды Мегабайт Медиа Университета ИТМО, приглашенного Пресс-службой ГЭТ в рамках журналистской секции. Основы журналистики на этот раз познавали вместе с «Мастерской юнкоров» Академии цифровых технологий: летучая бригада зарничников помогала начинающим журналистам выполнять редакционное задание и знакомила с Экспозиционно-выставочным комплексом, СТТП и УКК.

Обязательным пунктом зарничной программы каждой смены становятся экскурсии на рабочие места родителей большинства детей – в трамвайные и троллейбусные парки. Ребята посетили Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, увидели, как на одной территории эксплуатируются и трамваи, и троллейбусы. Также попробовали себя в роли водителей электротранспорта на современных тренажерах Учебно-курсового комбината.

На подведение итогов смены к ребятам в гости приехал директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин. Он пообщался с зарничниками и дал им непростое задание – в 10 предложениях рассказать о «Тайнах цветной Зарницы». Что получилось у юных сочинителей, мы узнаем уже скоро – на зимней смене, которая, которая пройдет в два заезда: с 28 декабря по 8 января и с 2 января по 8 января.