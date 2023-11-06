Комитет по развитию туризма формирует Единый календарь событий Санкт‑Петербурга на 2024 год

Ежегодно Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь событий. Он создается для удобства планирования путешествия в Северную столицу и публикуется на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.

Как показывает практика, такой цифровой ресурс востребован самой широкой аудиторией – как жителями и гостями Петербурга, так и участниками туристской отрасли. В одном месте собраны все ключевые мероприятия с указанием даты и места их проведения. Организации различного профиля могут предлагать свои события для внесения в календарь, их общее количество не ограничено.

«Петербург является лидером в сфере событийного туризма, который входит в пятерку основных причин, приводящих в наш город путешественников. Единый календарь событий Санкт‑Петербурга уже несколько лет выступает агрегатором событий и эффективным инструментом для представления наиболее интересных туристских предложений города. Он продвигает насыщенный событийный потенциал Северной столицы, помогает сориентироваться в многогранной жизни мегаполиса и вдохновляет туристов на новые поездки в наш удивительный город», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

События в календаре структурируются по семи разделам: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, фестивали и праздники, топ-25 событий. Внесение в последний раздел происходит лишь после рассмотрения специально созданной Комитетом по развитию туризма экспертной комиссией. В ее состав входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти, эксперты индустрии путешествий. Предложенные мероприятия оцениваются с точки зрения узнаваемости, уникальности и эффективности с точки зрения продвижения туристского потенциала города.

Для включения события в календарь необходимо заполнить заявку и направить ее в Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга. Подробности – по ссылке: visit-petersburg.ru/infovisit/lp/eks2024/. Прием заявок осуществляется с 1 по 30 ноября.

Отметим, что Единый календарь событий является частью программы «Эффективный регион», которая реализуется Правительством Санкт‑Петербурга при экспертной поддержке представителей Производственной системы «Росатом». Она направлена на внедрение принципов и инструментов бережливого производства в деятельность исполнительных органов государственной власти города, а также создание условий для развития предпринимательской активности, предоставления качественных услуг, повышения эффективности управленческих процессов с минимальными затратами времени и ресурсов.

Справочно:

Единый календарь событий создается в соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2018 № 172 «О порядке формирования Единого календаря событий Санкт‑Петербурга». В настоящее время он включает более 500 мероприятий.

В 2023 году Единый календарь событий Санкт‑Петербурга победил в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий» Национальной премии Russian Event Awards-2022.

Развитие туристской отрасли в Северной столице осуществляется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает к 2030 году рост внутренних поездок по стране до 140 млн, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли.