Комитет по развитию туризма формирует Единый календарь событий Санкт‑Петербурга на 2024 год

07 ноября 2023

 

Ежегодно Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь событий. Он создается для удобства планирования путешествия в Северную столицу и публикуется на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.

 

Как показывает практика, такой цифровой ресурс востребован самой широкой аудиторией – как жителями и гостями Петербурга, так и участниками туристской отрасли. В одном месте собраны все ключевые мероприятия с указанием даты и места их проведения. Организации различного профиля могут предлагать свои события для внесения в календарь, их общее количество не ограничено.

 

«Петербург является лидером в сфере событийного туризма, который входит в пятерку основных причин, приводящих в наш город путешественников. Единый календарь событий Санкт‑Петербурга уже несколько лет выступает агрегатором событий и эффективным инструментом для представления наиболее интересных туристских предложений города. Он продвигает насыщенный событийный потенциал Северной столицы, помогает сориентироваться в многогранной жизни мегаполиса и вдохновляет туристов на новые поездки в наш удивительный город», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

 

События в календаре структурируются по семи разделам: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, фестивали и праздники, топ-25 событий. Внесение в последний раздел происходит лишь после рассмотрения специально созданной Комитетом по развитию туризма экспертной комиссией. В ее состав входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти, эксперты индустрии путешествий. Предложенные мероприятия оцениваются с точки зрения узнаваемости, уникальности и эффективности с точки зрения продвижения туристского потенциала города.

 

Для включения события в календарь необходимо заполнить заявку и направить ее в Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга. Подробности – по ссылке: visit-petersburg.ru/infovisit/lp/eks2024/.  Прием заявок осуществляется с 1 по 30 ноября.

 

Отметим, что Единый календарь событий является частью программы «Эффективный регион», которая реализуется Правительством Санкт‑Петербурга при экспертной поддержке представителей Производственной системы «Росатом». Она направлена на внедрение принципов и инструментов бережливого производства в деятельность исполнительных органов государственной власти города, а также создание условий для развития предпринимательской активности, предоставления качественных услуг, повышения эффективности управленческих процессов с минимальными затратами времени и ресурсов.

 

Справочно:

 

Единый календарь событий создается в соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2018 № 172 «О порядке формирования Единого календаря событий Санкт‑Петербурга». В настоящее время он включает более 500 мероприятий.

 

В 2023 году Единый календарь событий Санкт‑Петербурга победил в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий» Национальной премии Russian Event Awards-2022.

 

Развитие туристской отрасли в Северной столице осуществляется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает к 2030 году рост внутренних поездок по стране до 140 млн, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли.

 

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