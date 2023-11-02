Носороги в «Зарнице»

Аварийно-восстановительная служба ГЭТ «Носорог» продолжает удивлять ребят из ДОЛ «Зарница». Свой брутальный мастер-класс они разнообразили интерактивным музыкальным конкурсом. Впрочем, не обошлось и без любимых зарничниками гигантской «аварийной дженги» и «трамвайного рукопожатия».

В этот раз «Носороги» приехали к детям в обновленном составе. В ряды «аварийщиков-аниматоров», как сами себя шутливо называют дежурные от АВС по «Зарнице», вступил слесарь Валентин Янковский. Он провел для детей интерактивный конкурс с музыкой и викториной, пообщался с детьми на актуальные темы, в том числе, про безопасность в цифровой среде.

Его коллеги во главе с бригадиром Александром Савельевым поиграли с ребятами и вожатыми в «аварийную дженгу» с большими брусьями, показали, как происходит процесс сцепки вагонов или «трамвайное рукопожатие». Многие ребята впервые познакомились с самым главным «Носорогом» - гидроподъемником аварийной машины КамАЗ АРС. Инженер по охране труда Анна Бородина провела вводный курс по пожарной безопасности и показала, как пользоваться огнетушителями.

В мастер-классе также приняли участие слесари Артём Прохоров, Руслан Матаков, Валентин Янковский, водитель Игорь Энден.



