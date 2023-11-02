Водители трамвая петербургского Горэлектротранса вошли в тройку лучших вагоновожатых России

Фото: оргкомитет конкурса

Вернулись лидерами. Сразу двое представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» стали победителями Всероссийского профессионального конкурса «Лучший водитель трамвая». Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Коломне. Честь Петербурга защищали лучшие вагоновожатые по итогам городского конкурса-2023. Своё мастерство и высокий профессиональный уровень петербуржцы подтвердили и на всероссийском конкурсе: Илья Сляднев из Трамвайного парка № 7 занял второе место, третьим по России стал Артём Исхаков из Трамвайного парка № 5.

За звание лучшего водителя трамвая России боролись 36 участников из 27 городов, среди них - Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Пермь, Челябинск, Таганрог, Москва.

Санкт-Петербург на соревнованиях всероссийского уровня традиционно представляют лидеры городских соревнований. В этот раз честь нашего города отстаивал недавний выпускник Учебно-курсового комбината ГЭТ, водитель Трамвайного парка №7 Илья Сляднев с общим стажем до 3 лет работы на линии. Его компаньоном на конкурсной трассе стал более опытный коллега из трамвайного парка №5 – Артем Исхаков со стажем почти 8 лет. Подготовку конкурсантов курировал водитель-наставник по техническому обучению Трамвайного парка №7 Евгений Стражев. Оба вагоновожатых достойно представили Петербург, забрав призовые места. Вперед петербуржцы пропустили лишь «хозяина соревнований» – водителя из Коломны, выступавшего на родной трассе.

Борьба за призовые места развернулась нешуточная, конкуренция зашкаливала. Поэтому важно составляющей успеха была стрессоустойчивость в жестких конкурсных условиях. Это качество, в том числе привело петербуржцев к победе. Участники подтверждали свои знания в теоретической части, а затем демонстрировали мастерство при прохождении конкурсной трассы. Оба представителя СПб ГУП «Горэлектротранс» отлично справились с поставленными задачами и подтвердили высокий уровень водительского мастерства петербургских трамвайщиков.

II место всероссийских соревнований:

Сляднев Илья Александрович, Трамвайный парк № 7

III место всероссийских соревнований:

Исхаков Артём Михайлович, Трамвайный парк № 5



Конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и МУП «Коломенский трамвай».

Поздравляем петербуржцев с отличным выступлением и желаем благодарных пассажиров и безаварийной работы на городских маршрутах!