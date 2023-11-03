Маршруту «Первый туристический» исполнилось 4 года

6 ноября 2019 года петербургский Горэлектротранс выпустил на линию туристический трамвай. Проводником в жизнь города стала реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33, именно такие работали в годы блокады и вообще служили пассажирам рекордные 46 лет. Трамвайные прогулки по маршруту «Первый туристический» мимо 500 достопримечательностей Санкт-Петербурга пользуются неизменной популярностью.

За время существования маршрута «Первый туристический» его услугами воспользовались более 120 тыс. человек. Многие из них поделились своими впечатлениями в книге отзывов, находящейся на борту трамвая. Комментарии пассажиров не только хорошо передают эмоции от поездки, но и иллюстрируют популярность петербургского маршрута среди гостей со всей России. Впрочем, и сами горожане открывают для себя много нового.

«Нам, жителям Петербурга, казалось, мы знаем много, но были приятно удивлены новым фактам о городе. Семья Чернышевых-Слободниковых».

«Два раза были в музее [речь идет об Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ], а на трамвае удалось прокатиться только сегодня. Здорово! Алевтина и Лев из Великого Новгорода».

«Прожив в городе 13 лет – узнали много нового. С наилучшими пожеланиями от гостей из г. Пятигорска, Ставропольского края и жителей СПб».

«Спасибо большое за возможность увидеть город с новой стороны. Очень интересный маршрут. Необычно времяпрепровождение и эмоции гарантированы. Самое то для ненастной погоды. Ангелина и Алла, Череповец».

«Спасибо вам за приятную поездку по любимому Петербургу и интересный рассказ! Это было моё празднование дня рождения в такой прекрасный солнечный день! Оля».

Получить подробную информацию об актуальном маршруте движения, ознакомиться с трассой и полистать фотографии можно в специальном разделе проекта «Первый туристический» на сайте Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ: https://getmuseum.ru/T1



Билеты онлайн:

https://tm.electrotrans.spb.ru