Зарничники получили «удостоверения высотников»

Детский оздоровительный лагерь «Зарница» посетили сотрудники Энергохозяйства Горэлектротранса. Энергетики познакомили ребят со своей профессией и испытали новый веревочный парк, обустроенный в ДОЛ к началу осенней смены. О создании парка дети писали на специальную почту желаний директору Горэлектротранса Денису Минкину. Веревочный парк хоть и адаптирован под детский и подростковый возраст, но его инфраструктура весьма реалистично отвечает всем требованиям для подготовки настоящих специалистов-высотников, таких как представители Энергохозяйства. Попробовать себя настоящим энергетиком зарничники смогли на мастер-классе, в котором задействовали спецтехнику и автовышку. В профориентационной игре не обошли вниманием реальный теоретический экзамен, чтобы получить «удостоверение».

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Свою работу на высоте энергетики показали с помощью двух машин автовышек. Специалисты рассказали, как работает подъемный кран и платформа. Чтобы интерактив прошел безопасно, всем детям были выданы каски, жилеты и страховочные обвязки, а допуск на платформу осуществлялся строго после предъявления удостоверения по технике безопасности.

Помимо этого, сотрудники Энергохозяйства привезли с собой демонстрационные образцы контактной сети трамвая и троллейбуса. Дети смогли вблизи рассмотреть фрагменты инфраструктуры, которая ежедневно находится у них над головами – сотни километров проводов, связанных между собой. Ребята уяснили, насколько важна работа энергетиков, ведь даже малейшее повреждение может привести к существенной задержке движения транспорта.

Электромонтеры и мастера сымитировали обрыв провода, а потом предложили ребятам самостоятельно его починить. Справились самые сильные и выносливые зарничники. Им на память достались отрезки контактной сети.

В мастер-классе принимала участие команда Энергохозяйства, в которую вошли: начальник восточного района контактной сети Илья Поляков, мастер Владимир Мурашев, электромонтер контактной сети Владимир Попов, электромонтер контактной сети Георгий Крутоголов, оператор ЭВМ Елена Покровская.



