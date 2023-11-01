Дети с интеллектуально-технической смены напишут о «Тайнах цветной Зарницы»

Всего 10 предложений предстоит сложить в логичное сочинение ребятам из осенней смены ДОЛ «Зарница». Такую задачу во время своего визита к зарничникам предложил решить директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Раскрывать юным сочинителям предстоит тему с интересным творческим потенциалом – «Тайны цветной Зарницы».

Директор Горэлектротранса Денис Минкин приезжает в ДОЛ «Зарница» к ребятам каждой смены, чтобы узнать из первых уст, как устроен отдых ребят и услышать пожелания по его улучшению. Благодаря таким встречам в лагере появились, например, указатели, брендированные комплекты одежды и полотенец, велостанция, веревочный парк.

Во время общения ребят с директором Горэлектротранса сформировалась новая традиция: готовить сочинение на заданную тему. В этот раз дети пишут про «Тайны цветной Зарницы». Мальчишки и девчонки должны будут сами определить для себя, какие дружеские или личные тайны могут рассказать в сочинениях. Возможно, это будут интересные рассказы, связанные с временами года, как и «Зарница» – всегда разная в каждый сезон. Или же тот факт, что каждый человек уникален и не похож на другого, но всех людей может объединить дружба, которая всегда царит в ярком лагере. А у друзей всегда полно поводов для воспоминаний, смеха, пересказов. Пояснений Денис Минкин не дал, оставив свободу фантазии.

Однако сложность темы была компенсирована достаточным временем для подготовки сочинений. Справиться с творческим заданием ребята должны до старта зимней смены в лагере в конце декабря. Свои работы они передадут Денису Минкину через почту «Зарницы», помощь в этом им окажет директор лагеря Дмитрий Лебедев. Авторы лучших сочинений будут приглашены на церемонию награждения, которая пройдет в уже сказочном лагере в преддверии Нового года. Это волшебное время, а, значит, гостей будут ждать приятные сюрпризы и неожиданные встречи.

Также во время сегодняшнего визита Денис Минкин лично проинспектировал новый веревочный парк, который появился в ДОЛ как исполнение письма Ивана Малышева, присланного на почту идей и пожеланий для директора ГЭТ. Парк имитирует настоящую тренировочную зону для специалистов-«высотников» ОСП «Энергохозяйство», адаптированную и полностью безопасную для детей. Кстати, вчера в ДОЛ «Зарница» принимали с мастер-классом и демонстрацией спецтехники энергетиков Горэлектротранса.