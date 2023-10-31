Лучшие вагоновожатые Горэлектротранса выступят на Всероссийском конкурсе

Фото: Роман Сочнев

Всероссийский конкурс профессионального мастерства пройдёт с 1 по 3 ноября в Коломне. Санкт-Петербург представят Артём Исхаков из Трамвайного парка № 5 и Илья Сляднев из Трамвайного парка № 7, занявшие первые два места на городских соревнованиях. Их соперниками станут водители из 27 трамвайных городов России – от Перми до Таганрога, от Липецка до Улан-Удэ. В общей сложности в конкурсе принимают участие 36 человек.

Всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая» организован Министерством транспорта РФ, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и МУП «Коломенский трамвай».

«Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его целями являются совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популяризация профессии водителя трамвая, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения, ведь ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет около 4 миллионов человек. А это не только безопасность, но и заряд хорошего настроения на целый день, которое порой зависит и от того, как ты провёл время в общественном транспорте по пути на работу», - рассказывает первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк.

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. На теории водителям предстоит держать экзамен на знание правил дорожного движения и технической эксплуатации трамвая, устройства подвижного состава, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, трудового законодательства. Также конкурсанты должны будут продемонстрировать свои навыки в приёмке трамвая перед выездом на линию, причём ускоряться до бега при выполнении этого упражнения вагоновожатому нельзя.

Практическая часть конкурса будет самой зрелищной, к тому же она пройдёт непосредственно в центре города, недалеко от коломенского Кремля. Старт - от Музея боевой славы в Мемориальном парке. Так что поболеть за разные трамвайные школы смогут все желающие.

Задание по культуре обслуживания пассажиров среди прочего предусматривает умение использовать работу с микрофоном для информирования пассажиров и ответ на домашнее задание. Организаторы приготовили для конкурсантов вопросы на тему семейных династий, наставничества, особенностей работы в праздничные дни, будущего городского электротранспорта и другие.

Элементы конкурсной трассы протяжённостью 692 метра хорошо знакомы петербургским водителям по городскому конкурсу: это проезд участка трассы на заданной скорости, перевод стрелки, обязательная и экстренная остановка вагона, остановка перед стоп-линией. Также участникам предстоит продемонстрировать навыки комфортного вождения. Задача – доставить до финиша макет пассажира, не уронив его, двигаясь при этом максимально бережно и безопасно.

Водители из Горэлектротранса будут соревноваться на односекционном трамвае 71-623 одностороннего движения производства Усть-Катавского вагоностроительного завода: вагоны этой модели эксплуатируются и в Петербурге. Накануне состоялась жеребьёвка, Артёму Исхакову и Илье Слядневу выпали номера 14 и 26 соответственно. Желаем петербуржцам, чтобы они оказались счастливыми. Удачи!

Добавим, что Коломна - единственный город Подмосковья, где есть трамвайная система. Пуск первого трамвая состоялся здесь 5 ноября 1948 года. На сегодняшний день работают 10 маршрутов. За 75 лет своей истории коломенский трамвай перевёз более двух миллиардов пассажиров.