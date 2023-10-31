Зарничники освоили новую профессию на мастер-классе диджеев Мегабайт Медиа Университета ИТМО

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Второй сезон подряд диджеи музыкального проекта MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО приезжают к зарничникам в рамках журналисткой секции Пресс-службы ГЭТ. И это неудивительно, ведь каждый сезон и каждая смена в ДОЛ «Зарница» направлена на раскрытие потенциала детей во всех возможных проявлениях, в том числе и в современном музыкальном творчестве. Осенний отдых в лагере проходит под девизом «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ», а мастер-класс по диджеингу от «Мегабайта» как нельзя лучше отвечает этому концепту.

В этот раз к зарничникам поделиться своими музыкальными навыками приехал диджей MUD (Богдан Гребенников). Несмотря на свой уже весомый стаж участия в различных фестивалях и мероприятиях и личные творческие заслуги, он сам еще является учеником более опытных коллег, поэтому для него поездка к ребятам в ДОЛ в качестве наставника стала интересным кейсом.

«Я обожаю музыку, люблю то, что делаю. Но я бы никогда не подумал, что так непросто рассказать о своем деле, научить ему и привести все это к оформленному результату. Теперь я понимаю своих наставников. Но мне, в отличие от них, повезло с учениками. Дети очень заинтересованные, любознательные и новую информацию быстро схватывают. Признаюсь, к завершению мастер-класса я уже не подходил к пульту – ребята самостоятельно микшировали свои первые треки», – рассказал Богдан Гребенников.

В ходе занятия Богдан, как говорится, дал зарничникам базу: научил строить треки, сводить их через смену громкости и частот, показал, как разностилевые композиции могут органично сочетаться друг с другом. В свою очередь, дети похвастались гостям новым веревочным парком, имитирующим настоящую площадку для подготовки специалистов-высотников, какими славится подразделение Энергохозяйства ГЭТ, и предложили пройти трассу.

Отметим, что наши творческие коллеги из ИТМО – постоянные и желанные гости мероприятий петербургского Горэлектротранса. Летом на площадке Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка состоялся самый необычный выпуск музыкального проекта из трамвая, а в сентябре команда «Мегабайта» приняла участие в традиционном заседании транспортного клуба «АполоГЭТы» в Музее Оранэлы.