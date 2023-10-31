«Петербургские магистрали»: вышел в свет октябрьский номер газеты

Октябрь транспортники проводят с праздничным настроением. В этом месяце встречаем профессиональный праздник и день рождения троллейбуса. Хороших эмоций в транспортные будни добавил новый трамвай «Достоевский», пополнивший парк «умных» вагонов и призванный стать новой достопримечательностью Петербурга.

Трамвай «Достоевский», разработанный под особенности путей Трамвайного парка № 3, отправляется служить пассажирам. На первом рейсе на Инженерной улице новинку оценили губернатор Александр Беглов и правнук писателя Дмитрий Достоевский, в прошлом водитель трамвая, а директор Горэлектротранса Денис Минкин доложил о возможностях интерактивного окна-экрана «Белые ночи» с туристической функцией.

Претендуем на роль мировой столицы роботизированного электрического транспорта. Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» при участии директора предприятия Дениса Минкина организовал лекцию известного российского предпринимателя, основателя и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой. Обсудили внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь, транспортные профессии завтрашнего дня и иные аспекты новой реальности, связанной с появлением автоматических систем управления.

Ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 274 работника Горэлектротранса получили различные ведомственные награды. На торжественном вечере вместе с другими коллегами на сцену БКЗ «Октябрьский» поднялся и водитель Троллейбусного парка № 6 Александр Андреев. В интервью Александр Викторович рассказал о своих профессиональных снах, сравнил троллейбус с метро, а также признался, какие моменты смены делают его счастливым.

Автобаза запустила новый маршрут служебной развозки от Троллейбусного парка № 3 до Колпино, проходящий также через Трамвайный парк № 7, ПТО «Рыбацкое» и Металлострой. При разработке трассы учтены не только адреса проживания действующих сотрудников, но и возможность трудоустройства новых. Также обкатывается маршрут до Пушкина, его трасса формируется в том числе на основе пожеланий работников, которые можно направить на почту dmitrij-vedenyov@yandex.ru.

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