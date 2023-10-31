Зарничники провели расширенную экскурсию по Горэлектротрансу для «Мастерской юнкоров»

Сегодня сразу на трех площадках петербургского Горэлектротранса участники интеллектуально-технической смены ДОЛ «Зарница» встречали гостей. В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, Учебно-курсовом комбинате состоялся один из этапов Региональной творческой лаборатории «Мастерская юнкоров» Академии цифровых технологий. Согласно редакционному заданию юнкоры взяли интервью у транспортников и познакомились с работой подразделений ГЭТ. Проводником гостей в жизнь предприятия стала летучая бригада зарничников осенней смены. Ребята из ДОЛ «Зарница» организовали приветственную экскурсию и приняли участие в подготовке журналистских материалов.

В этом году тема «Мастерской юнкоров» определена как «Город в движении» и посвящена транспорту: его настоящему и будущему. Одним из партнеров проекта стал петербургский Горэлектротранс – старейшее транспортное предприятие города, где органично сочетаются вековые традиции электрического транспорта и инновационные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня на базе российских разработок искусственного интеллекта.

В характерные для журналистского ремесла сжатые сроки юнкорам предстояло изучить особенности отрасли ГЭТ. С этой целью встречающая сторона составила насыщенную программа, максимально отражающую разные аспекты жизни предприятия. Проследить путь становления ГЭТ и познакомиться с раритетными трамваями и троллейбусами гости смогли в Экспозиционно-выставочном комплексе. В Учебно-курсовом комбинате познакомились с тренажерным классом и попробовали себя в роли водителей в тренировочных кабинах учебного трамвая и троллейбуса. Задумались о будущем, изучив возможности «умных» трамваев с элементами искусственного интеллекта в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке.

Атмосферу гостеприимства журналистам создавали дружелюбные ребята из ДОЛ «Зарница». Они представили площадки, рассказали о предприятии, поделились впечатлениями об отдыхе в ведомственном транспортном лагере и пригласили новых знакомых на следующие смены.

В работе журналисткой творческой лаборатории также приняла Пресс-служба ГЭТ, рассказав об основах коммуникации на крупном городском предприятии и выпуске корпоративной газеты «Петербургские магистрали».

Результатом работы «Мастерской юнкоров» станут подготовленные участниками материалы, которые войдут в большой лонгрид. Он будет опубликован на сайте Академии цифровых технологий, в группе мастерской ВКонтакте, а также в зарегистрированном СМИ академии «Stena.online», большую часть корреспондентов которого составляют школьники.