В Трамвайном парке № 1 прошли противопожарные занятия с МЧС

Фото: Алексей Ходоренко, Трамвайный парк № 1

Петербургский Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России провели в октябре на базе Трамвайного парка № 1 серию занятий по пожарной безопасности. Заключительное занятие состоялось 31 октября. Работники ГЭТ совместно с курсантами 3 курса отработали действия по предупреждению и тушению пожаров. Обучение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между предприятием и университетом, и предусматривающего ряд мероприятий в области пожарной безопасности.

В теоретической части занятий курсантов ознакомили с организационной структурой трамвайного парка, ежедневными технологическими процессами, проводимыми на различных участках. В ходе практического этапа обучения были отработаны действия транспортников при угрозе возникновения пожара в производственно-ремонтном депо, организованная эвакуация персонала и буксировка находящегося на ремонте подвижного состава.

Учебно-методическое руководство обучением осуществлялось профессорско-преподавательским составом кафедры организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, координация деятельности и практическая составляющая – руководством Трамвайного парка № 1 совместно со Службой охраны труда, промышленной и экологической безопасности СПб ГУП «Горэлектротранс».