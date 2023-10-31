Творческая группа Троллейбусного парка № 1 победила в городском конкурсе видеороликов

На фото: Сергей Панюков и Анна Образцова, фото Сергея Панюкова

Молодые активисты из самого крупного троллейбусного предприятия Европы сняли видеоролик о развитии в Петербурге крупнейшей в России маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Эта работа заняла первое место в конкурсе на лучший любительский видеоролик об общественном транспорте Петербурга, организованном Комитетом по транспорту совместно с ГУП «Пассажиравтотранс».

В своём ролике молодые активисты рассказали об истории появления и развития маршрутов ТУАХ в нашем городе (на данный момент их насчитывается уже 11, с учётом обновлённого маршрута № 12), о принципах работы электробуса с динамической зарядкой, их устройстве и преимуществах. При этом инновационный транспорт снят на фоне красивейших мест Санкт-Петербурга, куда не смог бы доехать «классический» троллейбус из-за отсутствия контактной сети.

В творческую группу 1-го троллейбусного входят водители Анна Образцова, Сергей Панюков, Александр Полежаев, Антон Курбеко, Елена Гончарова, Алексей Изтлеуев и Никита Фастов. Первой их работой стал ролик-приглашение на работу в ГЭТ, приуроченный к запуску в Петербурге новой модели транспортного обслуживания. С тех пор молодёжь снимает ролики регулярно. Темы самые разные: рекомендации для пассажиров с колясками, работа наставника и ученика водителя троллейбуса, ролик-поздравление к 115-летию трамвая. Неравнодушные водители даже составили кроссворд на тему электрического транспорта для корпоративной газеты «Петербургские магистрали»!

«Большую часть времени мы проводим за рулём, там-то и рождаются наши идеи», - говорят сами ребята, которых коллеги шутя, но не без основания называют «звёздами».

Поздравляем победителей, желаем им безаварийной работы, благодарных пассажиров и новых творческих идей!

Смотреть ролик-победитель