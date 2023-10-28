Троллейбусы с УАХ поехали через Благовещенский мост по обновленной трассе маршрута №12

На маршрут №12 30 октября вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Это уже одиннадцатая линия «автономных» троллейбусов в Петербурге. Маршрут №12 связал Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга. Его трасса благодаря технологии автономного хода прошла по Благовещенскому мосту через Театральную площадь (где отсутствует контактная сеть) к Тульской улице.

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История маршрута №12 началась в 50-е годы, и за это время он несколько раз менял трассы и проходил по разным районам города. Обновленный маршрут проходит по Благовещенскому мосту, набережной Крюкова канала, мимо Мариинского театра и Никольского Морского собора – там, где отсутствует контактная сеть.

Теперь на этих адресах работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. На линии - 13 новых машин модели «Ольгерд» производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» (г. Минск, Республика Беларусь). Запас их увеличенного автономного хода составляет порядка 20 км за счёт наличия тяговых аккумуляторных батарей производства ООО «РЭНЕРА» («Росатом»).

В рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в город продолжают поступать новые ТУАХ. Всего в ближайшие годы планируется закупить 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 97 ТУАХ из этого числа уже пополнили Горэлектротранс.

Сегодня Петербург обладает самой крупной в России сетью маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Обновленный маршрут №12 стал уже одиннадцатым в этом списке. Его запуск прорабатывался в рамках Дня молодого управленца, который проходил летом в Горэлектротрансе. Поэтому среди транспортников этот маршрут получил наименование «молодежный».

Маршрут троллейбуса № 12 «Молодежный»: к/ст «Улица Кораблестроителей» - Наличная ул. - Малый пр. В.О. - Гаванская ул. - Средний пр. В.О. - 8-я и 9-я линия В.О. - наб. Лейтенанта Шмидта - Благовещенский мост - пл. Труда - наб. Крюкова канала (обратно: по ул. Труда) - ул. Глинки - пр. Римского-Корсакова - Никольская пл. - Садовая ул. - Гороховая ул. - Загородный пр. - Владимирский пр. - Литейный пр. - Кирочная ул. (обратно: по Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр.) - Суворовский пр. - Лафонская ул. - ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) - к/ст «Тульская улица»