Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк: едем в будущее

30 октября исполняется 42 года уникальному парку Горэлектротранса. Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк - единственный в Санкт-Петербурге, эксплуатирующий оба вида электротранспорта. СТТП проектировался и строился для транспортного обслуживания бурно развивающихся спальных районов северной части города, поэтому комплектовался самыми массовыми и востребованными в те годы вагонами КТМ-5 и новенькими троллейбусами ЗиУ-9. В наши дни парк продолжает развиваться вместе с городом.

«Искренне поздравляю коллектив с 42-летием нашего парка! Желаю всем плодотворной работы, креативных идей, высокого энтузиазма, уважения, замечательного настроения и великолепного здоровья, а нашему парку – долгих лет деятельности и процветания!», – поздравил трудовой коллектив директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров.

В настоящее время парк подвижного состава СТТП насчитывает 107 единиц трамваев и 130 единиц троллейбусов. Среди них современные трамвайные вагоны «Витязь» и «Витязь-М», «Богатырь» и «Богатырь-М», в том числе 7 «умных» «Богатырей» с элементами искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

На линии работают новые вологодские троллейбусы поставок 2022-2023 года: 17 троллейбусов-«гармошек» «Премьер» и 62 троллейбуса модели «Авангард». Также в подвижном составе парка насчитываются 12 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. До конца года планируется увеличить количество ТУАХ до 47 единиц - для развития маршрутной сети в район Парнас.

На сегодняшний день Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк обслуживает 8 трамвайных и 7 троллейбусных маршрутов в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Трамваи и троллейбусы СТТП ежедневно перевозят в среднем 134 тыс. человек. Пассажирские перевозки обеспечивает коллектив из тысячи работников.

СПРАВКА:

Идея строительства Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка возникла в конце 60-х годов на фоне строительства крупных жилых массивов в северной части города (районы Гражданки южнее и севернее Муринского ручья). Действующих на тот момент парков уже не хватало: ближайший трамвайный парк (Ланской) и Троллейбусный парк № 2 находились далеко и не могли закрыть растущие потребности в пассажирских перевозках новых районов. Поэтому руководство города одобрило идею строительства Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Торжественное открытие СТТП состоялось 30 октября 1981 года.