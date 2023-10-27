Тружеников Горэлектротранса поздравили с профессиональным праздником в БКЗ

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сотрудники предприятий-перевозчиков по традиции встретили в Большом концертном зале «Октябрьский». Торжественное мероприятие прошло с участием руководителей города и транспортной отрасли. Профессионалам, в том числе труженикам ГЭТ, вручили ведомственные, федеральные и региональные награды.

Праздничную программу в БКЗ открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В видеообращении он подчеркнул, что в ключевой для города сфере трудятся более 50 тысяч человек: водители и машинисты, инженеры и конструкторы, кондуктора, контролёры, слесари, управленцы.

«Все вы делаете жизнь петербуржцев мобильной и комфортной. Вместе с вами мы работаем над выполнением задач по ускоренному развитию транспорта, которые поставил президент России. Перешли на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Приобрели более 3 тысяч современных экологичных автобусов, ведём масштабное обновление наземного электротранспорта и модернизируем его инфраструктуру. В 2023 году город получил более четырёхсот новых троллейбусов и трамваев», - отметил губернатор Александр Беглов.