Тружеников Горэлектротранса поздравили с профессиональным праздником в БКЗ

27 октября 2023

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сотрудники предприятий-перевозчиков по традиции встретили в Большом концертном зале «Октябрьский». Торжественное мероприятие прошло с участием руководителей города и транспортной отрасли. Профессионалам, в том числе труженикам ГЭТ, вручили ведомственные, федеральные и региональные награды. 

 

Праздничную программу в БКЗ открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В видеообращении он подчеркнул, что в ключевой для города сфере трудятся более 50 тысяч человек: водители и машинисты, инженеры и конструкторы, кондуктора, контролёры, слесари, управленцы.

 

«Все вы делаете жизнь петербуржцев мобильной и комфортной. Вместе с вами мы работаем над выполнением задач по ускоренному развитию транспорта, которые поставил президент России. Перешли на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Приобрели более 3 тысяч современных экологичных автобусов, ведём масштабное обновление наземного электротранспорта и модернизируем его инфраструктуру. В 2023 году город получил более четырёхсот новых троллейбусов и трамваев», - отметил губернатор Александр Беглов.  

 

 

Благодарностью губернатора Санкт-Петербурга в этом году отмечены слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 2 Евгений Андрианов, инженер Троллейбусного парка № 3 Елена Дидур, водитель Троллейбусного парка № 6 Валентина Егорова, кладовщик Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Тамара Трусевич, ревизор по безопасности движения Трамвайного парка № 3 Наталья Петрова, начальник цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Трамвайного парка № 5 Сергей Шорохов, диспетчер Трамвайного парка № 7 Лариса Дятлова, электромонтёр контактной сети Энергохозяйства Вячеслав Григорьев.

 

25 человек награждены почётной грамотой и благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Почётную грамоту и благодарность Комитета по транспорту получили 16 работников ГЭТ. 

 

57 водителей трамвая и троллейбуса награждены нагрудным знаком отличия Минтранса «За безаварийную работу», 12 работников Горэлектротранса отмечены благодарностью Министерства транспорта России. В их числе – водитель Трамвайного парка № 7 Вячеслав Михайловский, пришедший на предприятие без малого 30 лет назад, и на глазах которого сменилась целая трамвайная эпоха.

 

«Если бы мне годах даже в двухтысячных сказали, что мы будем ездить вот на таких трамваях… - рассказывает вагоновожатый Вячеслав Михайловский. - Что я сижу в нём, как дома в кресле, просто поворачиваю голову влево-вправо, правая рука две кнопочки нажимает, левая контроллер вперёд-назад гоняет… Ещё и система автоматической помощи помогает тебе. Я бы не поверил, что такое будет! И если смотреть вперёд, то думаешь: а что ж тогда дальше, если сейчас уже такое?! Это фантастическое что-то получается».

 

«Безаварийное вождение. Возможно ли это? Да! Министерство транспорта РФ вручило мне награду III степени за безаварийную работу (150 000 километров без аварий, между прочим!), чему я очень рада! Ещё в далёком 2012 году, когда я только устроилась на эту работу, я мечтала о ней! И вот этот день настал!» - делится эмоциями водитель Троллейбусного парка № 6 Алёна Царёва.

 

В общей сложности различными ведомственными наградами ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечены 274 работника СПб ГУП «Горэлектротранс».

 

 

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