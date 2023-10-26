Схемы движения в связи с ремонтом путей в Невском районе

С 28 октября до 1 февраля из-за ремонта трамвайных путей на Народной улице и Дальневосточном проспекте меняются схемы организации движения. В результате ремонта не только уложат новые пути, но также организуют повышенные площадки для посадки пассажиров на остановках на Дальневосточном проспекте. Современные технологии ремонта позволят снизить риски дорожных происшествий с участием электрического транспорта, тем самым повышая безопасность и комфорт пассажиров. Кроме того, благодаря обновлению путей снизится уровень шума и вибрации при прохождении трамваев, а также увеличится скорость их движения.

Изменения коснутся пяти трамвайных маршрутов: №№ 7, 27, 39, 65 и А. На период работ движение трамваев №№ 7 и 65 будет закрыто, а трамвай буднего дня №А станет работать и по выходным в оба направления. Трамваи №№27 и 39 в объезд Володарского моста поедут по мосту Александра Невского.

Для обеспечения транспортной доступности в условиях ремонта будет усилен маршрут троллейбуса №28, также изменится его трасса: троллейбусы поедут по Дальневосточному проспекту и улице Дыбенко.

Трамваи следуют:

№ 7: движение закрыто;

№ 27: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны, ул. Грибакиных, ул. Бабушкина, Рабфаковской ул., пр. Обуховской Обороны, Шлиссельбургскому пр., Прибрежной ул. до к/ст «Станция метро «Рыбацкое»;

№ 39: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст «Перекупной переулок».

№ 65: движение закрыто;

№ А: по действующей трассе по рабочим и выходным дням в оба направления.

Троллейбусы следуют:

№ 28: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., ул. Седова, ул. Полярников, ул. Бабушкина (обратно: по Ивановской ул.) до к/ст «Станция метро «Ломоносовская».