Автобаза ГЭТ наградила лучших работников и провела профилактическую акцию к школьным каникулам

В Автобазе петербургского Горэлектротранса состоялось собрание трудового коллектива, приуроченное ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Торжественную встречу с награждением лучших сотрудников объединили с профилактической беседой с участием представителей дорожной инспекции.

На собрание трудового коллектива Автобазы был приглашён старший инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Заставский. Майор полиции проинформировал о статистике ДТП в городе и в целом по стране, рассказал, с какими тяжёлыми дорожно-транспортными происшествиями работники ГИБДД сталкиваются в своей работе, а также продемонстрировал видео с последствиями дорожных аварий, произошедших из-за нарушения водителями ПДД. Встречу приурочили к профилактической акции «Внимание, дети!», которая пройдёт в Горэлектротрансе с 28 октября по 6 ноября, в дни школьных каникул.

Также на собрании 13 работников были отмечены почётной грамотой ОСП «Автобаза» - за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Ещё 7 человек были отмечены ППО ГУП «Горэлектротранс». Так, водитель Владимир Сидогин с 50-летним стажем работы в ГЭТ получил медаль и удостоверение «Почётный ветеран Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Также были вручены медали «Ветеран Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» - работникам со стажем в ГЭТ и профсоюзе не менее 30 лет, и почётные грамоты профсоюза.

Отметим, что накануне Автобаза стала источником ещё одной хорошей новости: запущена служебная развозка в Колпино, обкатывается развозка от Трамвайного парка № 1 в Пушкин через Шушары и Славянку.