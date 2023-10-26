Работников ГЭТ чествуют по случаю профессионального праздника

Лучших работников петербургского Горэлектротранса наградили в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Профессионалы -представители различных структурных подразделений предприятия отмечены наградами Министерства транспорта, губернатора и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также Комитета по транспорту.

На церемонию вручения наград в Горэлектротранс приехали заместитель председателя Комитета по транспорту Иван Соловей и член постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Бородинчик.

Поздравляя свой коллектив с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что гордится тем, что работает в одной команде с профессионалами.

«Губернатор Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание, наши непосредственные начальники этими наградами говорят вам большое спасибо за тот труд, который достаточно тяжёл на каждом вашем посту, иногда внезапен - наша специфика это «24 на 7». Вы видите, что мы потихонечку преобразовываемся: идёт развитие и по подвижному составу, и по инфраструктуре», - поблагодарил за труд транспортников Денис Минкин.

На церемонии в Горэлектротрансе 29 человек получили благодарности министра транспорта, благодарности губернатора, благодарности Законодательного Собрания, почётные грамоты и благодарности Комитета по транспорту. В общей сложности различными ведомственными наградами ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечены 274 работника СПб ГУП «Горэлектротранс».