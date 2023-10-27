В Зарнице вместе с интеллектуально-технической сменой открылся веревочный парк

Провести школьные каникулы и весело, и с пользой смогут юные гости ведомственного детского оздоровительного лагеря «Зарница» петербургского Горэлектротранса. Осенняя смена пройдет под девизом «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ» и будет ориентирована на обнаружение талантов у детей в различных областях, раскрытию потенциала каждого ребенка, созданию задела для формирования цельной самостоятельной личности в будущем. Программа рассчитана на 9 дней – с 28 октября по 5 ноября – и включает в себя интеллектуальные квесты, бизнес-игры, практические сюжетные мероприятия, творческие занятия, спортивные активности на свежем воздухе и, конечно, сбалансированное пятиразовое питание. Настоящим подарком-сюрпризом для осенних зарничников станет большой веревочный парк – о нем дети писали директору ГЭТ Денису Минкину в пожеланиях по улучшению лагеря.

Каждый сезон лагерь совершенствуется и модернизируется. За полтора года, прошедших после масштабной реконструкции, ДОЛ не перестает улучшать условия пребывания и отдыха детей. Во многом этому способствуют сами зарничники – в лагере работает почта директора петербургского Горэлектротранса Дениса Минкина. Ребята по завершению смены направляют директору свои мысли насчет того, что можно было бы добавить в инфраструктуру лагеря, какие кружки и мероприятия внести в программу. Таким образом в «Зарнице» появились указатели на всей обширной территории лагеря, и дети ориентируются на местности лучше; приезжая в лагерь, каждый зарничник получает свой личный приветственный набор – брендированные футболки, полотенца и кепки цвета своего отряда; каждую смену проводится, так называемый, бизнес-день, когда ребята организуют свое предприятие, производят продукт и получают прибыль, которую могут обменять на что-то полезное для себя и отряда и другое.

В осеннем сезоне-2023 воплотилось в жизнь одно из предложений Ивана Малышева из 1-го отряда первой летней смены 2022 года – создать на территории лагеря веревочный парк. Иван стал лидером по числу интересных рационализаторских предложений и получил ценный приз – планшет, а вместе с ним приобрел статус «Главного инженера лагеря «Зарница».

«Новый веревочный парк представляет собой хоть и игровую, но весьма реальную имитационную площадку для подготовки специалистов-высотников, адаптированную для детского и подросткового возрастов. Здесь есть все необходимое для обеспечения безопасности: каски, страховочные обвязки, надежные карабины, инструкторы. На таких полигонах могут оттачивать навыки, в том числе, наши сотрудники Энергохозяйства, которые работают на высоте. Теперь и зарничники попробуют себя в новой профессии, а также укрепят свое физическое здоровье», – отмечает директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин.

Про осеннюю смену-2023 рассказывает директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев: «На осень мы подготовили для детей, действительно, насыщенную программу, которую направили на формирование их самоценности, воспитание самостоятельности, обретение веры в себя. Мы хотим, чтобы этот своеобразный осенний интенсив помог каждому зарничнику сделать небольшой шаг в направлении своего будущего профессионального пути. Как педагоги мы отмечаем, что время, проведенное ребенком в разносторонней образовательной среде и вдали от привычных социальных факторов, благотворно сказывается на его способности мыслить иначе, способствует открытию для себя чего-то нового, обнаружению интереса к ранее незнакомым вещам и процессам».

Несмотря на профориентационную и научную ориентированность смены лагерь все-таки остается детским. Поэтому в плотном графике у девчонок и мальчишек предусмотрено достаточно времени на озорство и «пионерские» развлечения: командные игры на свежем воздухе, отрядные соревнования, дискотеки и другое.

Уже в ближайшие дни зарничники представят свои отряды, примут участие в Региональной творческой лаборатории «Мастерская юнкоров» Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга, попробуют себя в роли настоящих диджеев на мастер-классе от Мегабайт Медиа Университета ИТМО, а также узнают тонкости работы Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог».