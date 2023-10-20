Результаты субботника в ГЭТ учтут в конкурсе на лучшее благоустройство

Более 2000 работников петербургского Горэлектротранса вышли 21 октября на городской субботник. Свои хозяйства приводили в порядок представители всех парков и служб, которые в общей сложности убрали 50 гектаров подведомственных и прилегающих территорий. Активность ОСП и СП в субботнике, а также качество уборки будут учтены в корпоративном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение в ГЭТ в 2024 году.

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День благоустройства вновь напомнил, насколько обширное хозяйство в Горэлектротрансе: дружная работа кипела во всех десяти трамвайных и троллейбусных парках, на конечных станциях и разворотных кольцах, где трудились представители Службы движения и сотрудники Управления. Трамвайные пути и остановочные пункты убирали путейцы, тяговые подстанции, объекты кабельных и контактных сетей - специалисты Энергохозяйства. У работников Аварийно-восстановительной службы «Носорог» работа спорилась на всех девяти точках базирования. Также на субботник вышли работники Службы подвижного состава, Автобазы, Службы материально-технического снабжения, Пресс-службы, Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс».

Студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса по традиции разделились на три группы – одна трудилась в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, где располагается корпоративный учебный центр, вторая отправилась на конечную станцию «ул. Жени Егоровой», а третья группа привела в порядок захоронения на Пискарёвском кладбище, за что ребята удостоились благодарности администрации мемориала.

В результате убрали и привели в порядок почти 500 тыс. м² подведомственных и прилегающих территорий. Показатели нынешнего субботника, а также предстоящего весной Дня благоустройства будут учтены в новом смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение подразделений ГЭТ, итоги которого подведут в следующем году. В 2023 году смотр-конкурс по инициативе директора Горэлектротранса Дениса Минкина провели впервые.