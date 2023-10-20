87 лет петербургскому троллейбусу

21 октября 1936 года на улицы Ленинграда впервые вышел «безрельсовый трамвай», как сначала называли новый маневренный вид транспорта. Выстраивающиеся на остановках очереди желающих прокатиться на новинке стали доброй приметой и залогом народной любви к троллейбусу. Петербургский троллейбус сегодня – это динамично развивающийся популярный транспорт, отвечающий всем требованиям времени, а в чём-то даже опережающий его.

В 1936 году Ленинград стал вторым городом в СССР, где было открыто троллейбусное движение: в Москве это произошло на три года раньше. Однако в наше время именно Петербург является флагманом развития этого вида транспорта в России и в других странах.

Сегодня в Петербурге насчитывается 46 троллейбусных маршрутов. Ежедневно все троллейбусы Петербурга, а их почти 900, в среднем перевозят более 330 тысяч человек. Протяжённость маршрутной сети составляет 568,95 км, контактной сети - 1356,8 км.

Троллейбусный парк активно обновляется в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Так, в 2022 году были заключены контракты на поставку 286 троллейбусов, включая 97 – ТУАХ (троллейбусы с увеличенным автономным ходом). На сегодняшний день вся техника поставлена. В этом году подведены итоги новых аукционов на приобретение ещё 30 ТУАХ и 79 троллейбусов большого класса. Всего в рамках программы развития до конца 2028 года планируется приобрести 587 троллейбусов (из них 207 - с увеличенным автономным ходом).

Настоящая гордость Петербурга – это самая крупная в России сеть маршрутов ТУАХ. В июне технология увеличенного автономного хода позволила обновить троллейбусный маршрут №42, пустив его по выделенной полосе для общественного транспорта на Лиговском проспекте до Московского вокзала. Этот маршрут стал уже десятой линией, продленной за счёт эксплуатации троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Троллейбусное будущее в нашем городе связывают с развитием этой технологии и запуском новых маршрутов ТУАХ. Так, ещё один, уже одиннадцатый, маршрут ТУАХ стал проектом Дня молодого управленца, проводимого летом в Горэлектротрансе. О запуске нового маршрута расскажем в следующих материалах.

Петербургский троллейбус: #ВсемПоПути!