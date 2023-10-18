На каникулах Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ организует специальные программы

В период осенних каникул, с 28 октября по 6 ноября, в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта отправятся в захватывающее путешествие по старинному трамвайному депо, покажут, как создаются экспонаты музея, и перенесутся в прошлое, где познакомятся с предшественниками современного электротранспорта. Специальные программы подготовили для ребят от 5 до 12 лет, а старших школьников ждут на экскурсиях, чтобы вместе проследить историю развития трамваев и троллейбусов. Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» продолжит знакомить пассажиров с самыми красивыми местами Петербурга под стук колес.

Школьные каникулы – это время, когда можно отложить тетрадки и учебники в сторону, но продолжить узнавать новое и интересное. И в этом школьникам поможет Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта. Для самых любознательных здесь подготовили интересные игровые программы.

Программа для детей от 5 лет: «Юный конструктор».

Маленьких исследователей ждет захватывающее путешествие по старинному трамвайному депо в окружении ретротрамваев и троллейбусов. В игровом выставочном пространстве трамваи оживают, подмигивают посетителям софитами и звенят в звоночек, а троллейбусы впечатляют отставших от группы ребят своими «рогами»-токоприемниками. Ребята познакомятся не только с экспонатами, но и узнают на мастер-классе, как они создаются, а также прокатятся на ретротрамвае.

Расписание программ:

28 октября в 13:30

29 октября в 13:30

3 ноября в 11:00

4 ноября в 11:00

5 ноября в 11:00

Программа для детей от 8 лет: «Осеннее путешествие».

Ребята познакомятся с предшественниками современных видов общественного транспорта - омнибусом и конкой - и проследят, в чем сходство и различия троллейбуса и трамвая. Школьники узнают о транспортных профессиях, смогут сравнить правила дорожного движения прошлого и настоящего, разгадают загадки старейшего трамвайного парка и ответят на вопрос, куда ведут рельсы первого пути. И, конечно, совершат увлекательное путешествие на ретротрамвае.

Расписание программ:

3 ноября в 13:30

4 ноября в 13:30

5 ноября в 13:30

Экскурсионная программа для детей старше 12 лет.

Ребят старшего школьного возраста ждут на обзорной экскурсии по старинному депо, где они смогут познакомиться с подлинными трамваями и троллейбусами разных лет, проследить эволюцию электротранспорта и узнать интересные факты транспортной истории нашего города.

Расписание экскурсионных программ:

По будням (со среды по пятницу): 10:00, 12:00, 14:30, 16:30

По выходным и праздничным дням: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16: 00 и 16:30

Расписание движения туристического трамвая: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00.

Посадка осуществляется по адресу: Большая Посадская 24/2, у ворот Трамвайного парка № 3 (посадка на углу с ул. Чапаева)