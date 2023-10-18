Троллейбус с увеличенным автономным ходом встал в ряд экологической техники на закладке парка электробусов

В торжественной церемонии начала строительства первого в Санкт-Петербурге и на всем Северо-Западе парка электробусов принял участие электробус с динамической зарядкой Горэлектротранса. Такое профессиональное наименование носят троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), которые ГЭТ эксплуатирует в городе с 2017 года. Развитие инновационного экологически чистого транспорта продолжится созданием в Петербурге электробусного парка СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в производственной зоне «Ржевка». В церемонии начала строительства приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Фото:

Символично на церемонию закладки нового парка электробусов прибыл электробус с динамической зарядкой Горэлектротранса. В Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть «автономных» троллейбусов (с подзарядкой от контактной сети) из 10 линий. Среди электробусов и газомоторных автобусов разместился троллейбус АКСМ-32100D «Ольгерд» новой поставки производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» (г. Минск, Республика Беларусь). Модель обладает увеличенным запасом автономного хода не менее 20 км за счёт наличия тяговых аккумуляторных батарей производства ООО «РЭНЕРА» («Росатом»).

Специалисты петербургского Горэлектротранса были одними из инициаторов создания инновационных троллейбусов – электробусов с динамической зарядкой в нашей стране. Первые обсуждения системы УАХ начались в 2011 году, первое испытание – весной 2013 года. Новые ТУАХ продолжают поступать в город в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Модель нового поколения ТУАХ осмотрел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках обхода современной экологической техники.

Сопровождать троллейбус приехали сотрудницы Троллейбусных парков №№ 2 и 3. Губернатор обсудил с ними развитие городского электротранспорта и поделился впечатлениями о новом трамвае «Достоевский», который Александру Беглову презентовали накануне. Также он сфотографировался на память с гостями от Горэлектротранса.

В завершении мероприятия главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова вручила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову Почетную грамоту Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за проводимую работу в области обеспечения благоприятной окружающей среды и вклад в снижении негативного воздействия на экологию.