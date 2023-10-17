Александру Беглову показали возможности туристического окна-экрана нового трамвая «Достоевский»

Новый трамвай «Достоевский», разработанный под условия эксплуатации в центре Петербурга, готов к выходу на маршрут № 6. Первым пассажиром транспортной новинки стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Спецрейс «Достоевского» состоялся на Инженерной улице с участием правнука писателя Дмитрия Достоевского, который в 70-80-е годы работал водителем трамвая. Во время поездки директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин доложил губернатору об уникальной петербургской разработке – интерактивном окне-экране «Белые ночи» с навигационной, туристической и исторической информацией. С его помощью можно не только наблюдать пейзаж, но и знакомиться с достопримечательностями по ходу маршрута. К каждому объекту подготовлены тематические вкладки: «История», «Блокада», «Факты», «Экспозиция». Таким образом, помимо своей основной транспортной функции новые трамваи станут ещё и туристическими.

Вагон 71-431Р «Достоевский» специально разработан под историческое путевое хозяйство Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне АО «Уралтрансмаш» при активном участии СПб ГУП «Горэлектротранс». Впоследствии он будет работать в паре с ещё одним уральским трамваем – двухсекционным однокабинным «Довлатовым» на маршрутах №№ 3, 6, 16, 40.

«Эти трамваи – уникальная разработка, спроектированная специально для работы в историческом центре Петербурга. Учтены и особенности путей, в том числе – старинного Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне. Мы полностью укомплектуем его трамваями в ретростиле», – отметил губернатор Александр Беглов.

Интерактивное окно-экран создано в Петербурге группой компаний «Современные технологии». Структуру интерфейса экрана можно условно разделить на три блока: базовая центральная зона с интерактивной картой маршрута, оперативная левая панель для навигации и правая панель с туристическими объектами. Центральное поле экрана отражает путь следования трамвая в реальном времени с указанием достопримечательностей вдоль маршрута. Эти же достопримечательности вместе с остановками трамвая доступны в виде списка в меню левой оперативной панели.

Правая панель позволяет знакомиться с выбранными достопримечательностями более детально, «провалившись» в раздел каждого объекта. К каждому объекту подготовлены тематические вкладки: «История», «Блокада», «Факты», «Экспозиция». Раздел «Экспозиция» позволяет в 3D увидеть здание не только снаружи, но и войти в него, прогуляться по его залам. Впоследствии такие разделы будут подготовлены ко всем достопримечательностям из списка. На данный момент подобный контент подготовлен совместно c Русским музеем для Михайловского замка и зданий кордегардий. Залы музея детализированно, вплоть до лепнины на потолке, можно будет рассмотреть во время обычной поездки на трамвае.

Также в салоне трамвая впервые в России реализована заводская установка газетной стойки, где будут размещаться печатные выпуски общегородской газеты «Петербургский дневник».

«Оглянитесь вокруг: в нашем городе повсюду творения знаменитых архитекторов, скульпторов, художников. История спустя сто, две лет становится романтической, кажется, что так могли они, а мы не можем. На самом деле каждое поколение должно делать свой вклад в красоту и облик Петербурга, который, конечно, является уникальным городом. Нам кажется, он достоин и в части транспорта также уникальных решений, которые эту красоту должны подчеркивать. Согласитесь, что новый трамвай с окружающими фасадами пастельных питерских тонов гармонирует явно лучше, чем стремительные формы современных красных трамваев для спальных районов», – сказал Денис Минкин.

Финальный облик вагона с исторически правдивой зелено-бежевой схемой окраски выбрали сами горожане путем открытого голосования. Несмотря на внешность трамвая по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов, «Достоевский» полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым петербургским Горэлектотрансом к новому подвижному составу: оснащение комплексом активной безопасности с элементами искусственного интеллекта, что делает трамвай «умным»; 100% доступность для маломобильных групп населения; удобство эксплуатации и экономическая эффективность.

«В начале октября вагон 71-431Р «Достоевский» успешно прошел все приемо-сдаточные испытания. В ближайшее время он выйдет на улицы города и начнет перевозить пассажиров по маршруту № 6, который проходит по центру. Запоминающийся интерьер без сомнения сделает его новой достопримечательностью Санкт-Петербурга. Всего в город на Неве поступит 76 единиц «ретротрамваев» производства АО «Уралтрансмаш» – 42 модели 71-431Р «Достоевский» и 34 вагона модели 71-421Р «Довлатов», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

76 «литературными» туристическими трамваями будет полностью укомплектован Трамвайный парк на Петроградской стороне, обслуживающий центральные маршруты города, включая исторический район Коломна с конечной остановкой на площади Репина. В этом районе жил и творил писатель Федор Достоевский. Сюда же он поселил и многих героев своих книг. К слову, в 70-80-х годах одним из вагоновожатых работал правнук Федора Михайловича Достоевского – Дмитрий Андреевич. Так что не только маршруты новых вагонов связаны с «книжными достопримечательностями» и именем писателя, но и сама трамвайная история.