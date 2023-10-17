Петербургский Горэлектротранс поздравил «Вечерку» со 106-летием

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ состоялся театрализованный концерт, посвященный 106-летнему дню рождения газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Концерт прошел под девизом «Въезжаем в новый век!» Под эту концепцию и выбрали интерьеры старинного депо Василеостровского трамвайного парка. По словам организаторов, пространство Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ со старинными трамваями и троллейбусами является живой декорацией, отражающей изменения облика нашего великого города.

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В числе почетных гостей в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, депутаты ЗАКС Наталия Астахова, Алексей Цивилев и Михаил Барышников, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Марина Мерцалова, глава Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Михаил Соболев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и другие.

Поздравляя коллег с праздником, директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что как Петербург не мыслим без трамвая, так же его сложно представить без «Вечерки».

«Несмотря на такой почтенный возраст, издание не перестает быть актуальным. На страницах газеты находили и находят по сегодняшний день отражение самые важные события города, расставляются верные акценты и берутся правильные ориентиры на будущее. Вроде бы мы занимаемся совершенно разными вещами, но вместе с «Вечеркой» и его младшим братом газетой «Петербургский дневник» мы каждый день на трамваях и троллейбусах везем хорошие новости. Успехов и процветания!», - пожелал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Информационное сотрудничество Горэлектротранса, «Вечерки» и «Петербургского дневника» с каждым годом развивается в различных форматах. С 2020 года печатные номера ПД появились в трамваях маршрутов №№ 60 и 100, а впоследствии и на видовом трамвайном маршруте № 3 в центре города. Кроме того, во всем электротранспорте на мониторах транслируется контент нового СМИ – «Петербургского дневника на транспорте». А новый трамвай «Достоевский», поступивший в город в сентябре 2023 года, уже на заводе оборудован газетной стойкой под городские издания.

Для гостей праздника выступили народные и заслуженные артисты России, в числе которых: Игорь Скляр, Сергей Новожилов, Ольга Пикало, Марина Уланова и другие. Также номера представили артисты Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла, студенты Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, ученики мастерской Заслуженного артиста России Николая Поздеева.