На форуме о цифровых и производственных технологиях рассказали об «умных» трамваях и приоритете ГЭТ

В Петербурге состоялся V Международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии». Основным деловым событием форума стала прошедшая 13 октября пленарная сессия «Передовые цифровые и производственные технологии – основа технологического суверенитета». В работе пленарной сессии приняли участие учёные, депутаты Госдумы, руководители НИИ, представители федеральных и городских ведомств и организаций. В рамках дискуссии на сессии выступил директор СПб ГУП «Горэлектротранс», профессор, президент Международной ассоциации городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Денис Минкин. На заседании НТС МАП ГЭТ в рамках форума обсудили вопросы организации приоритетного проезда городского электрического транспорта.

На пленарной сессии среди основных вопросов рассматривались проблемы импортозамещения и подготовки высококвалифицированных отечественных кадров. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал, что в Петербурге с 2022 года массово эксплуатируются на городских маршрутах «умные» трамваи с элементами искусственного интеллекта и автопилотирования. Важно, что эти вагоны построены отечественным производителем «ПК Транспортные системы», также, как и «умная» начинка разработана в России компанией Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

Также в рамках форума состоялось заседание рабочей группы научно-технического совета МАП ГЭТ. Советник директора – начальник управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Горэлектротранса Сергей Китаев рассказал о первых попытках введения приоритета общественного транспорта в 2006 году на Суворовском проспекте, установке первых информационных смарт-табло, современный аналог которых есть на каждой «умной» остановке, и обеспечении приоритетного проезда трамвая маршрута № 100 на проспекте Просвещения. Докладчик подчеркнул, что одной из главных проблем внедрения приоритета общественного транспорта является трудность согласования позиций заинтересованных сторон.

Говоря об экономике транспорта, Сергей Китаев также отметил, что она определяется не только его прямым экономическим эффектом, но и влиянием на экономическую активность населения, которое им пользуется, и на качество жизни в городе: «Необходимо анализировать влияние маршрутов движения общественного транспорта на “экономику улицы”, так как из-за проезда транспорта без остановок снижается экономическая привлекательность улицы для инвестиций, например, в магазины и объекты сферы услуг».

Заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов доложил о проекте «Магистраль 24», в рамках которого планируется организовать 15 скоростных трамвайных маршрутов. Среди инструментов ускорения: обособление путей, модернизация светофоров, строительство посадочных платформ и внедрение средств контроля движения. В докладе была отмечена необходимость координации действий профильных ведомств в части внедрения приоритета городского пассажирского транспорта, а также подчёркнута задача организации иерархии участников дорожного движения в Санкт-Петербурге, необходимость использования опыта других стран по организации приоритета общественного транспорта.

Также с докладами выступили член правления Ассоциации транспортных инженеров, профессор Высшей школы транспорта Института машиностроения, материалов и транспорта Андрей Горев, начальник сектора эксплуатации и развития ГИС «Единая платформа управления транспортной системой» Управления ИТС СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Денис Липаткин, директор СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян.

В завершении заседания участники отметили необходимость сотрудничества с вузами в рамках проведения исследований транспортных систем городов.