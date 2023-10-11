Совместную акцию «Добрый трамвай» провели для школьников сотрудники ГЭТ и Госавтоинспекции Выборгского района

Урок доброты, направленный на популяризацию уважительного отношения всех участников дорожного движения друг к другу, сегодня прошел для учеников 5-го «Б» класса гимназии № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга. Школьники проехали в туристическом трамвае ЛМ-33 от своей школы до Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, где им провели экскурсию, и обратно. В пути в рамках акции «Добрый трамвай» дети вместе с представителями трамвайных парков №№ 3,5 и Госавтоинспекции Выборгского района вспомнили основные правила дорожного движения и отдельно поговорили о необходимости быть внимательными не только к себе, но и к тем, кто находится рядом. Особенно это становится важно, когда от нашего поведения зависит собственная безопасность и безопасность окружающих.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Выборгского района Санкт-Петербурга, майор полиции Оксана Селенгинская напомнила ребятам, что есть три участника дорожного движения: водитель, пешеход и пассажир. И от того, насколько они уважительно относятся друг к другу, зависит общая безопасность. Также она рассказала школьникам, как правильно себя вести в общественном транспорте, при посадке и высадке из него, а сами дети продемонстрировали знания этикета и уверили, что всегда уступают место пожилым людям, и кому это необходимо.

«Мы ежегодно проводим акции по безопасности дорожного движения как для детей, так и для взрослых. Во втором случае – это рейды совместно с представителями ДПС на улицах города, когда мы в профилактических целях напоминаем взрослым о необходимости пристегиваться самим и пристегивать всех пассажиров, особенно детей. Сегодняшняя акция направлена на формирование у подрастающего поколения уважительного, доброго и внимательного отношения к окружающим, ведь, как показывает наша личная статистика, внушительная доля ДТП происходит из-за конфликтов на дороге, в которых весомую роль сыграли излишняя принципиальность или плохое настроение участников дорожного движения», – отметила майор полиции Оксана Селенгинская.

Помощник директора по безопасности дорожного движения Трамвайного парка № 3 Илья Лупанов и помощник директора по безопасности дорожного движения Трамвайного парка № 5 Алексей Сергеенков познакомили юных гостей с особенностями трамвайного движения в Петербурге, повторили с детьми правила поведения в наземном рельсовом транспорте, а по пути следования провели небольшую экскурсию по проезжающим мимо достопримечательностям.

Эстафету у них приняли экскурсоводы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, которые показали школьникам историю становления наземного электротранспорта в нашем городе. Ребята увидели конку и были впечатлены возможностью позвенеть в трамвайный звонок. А тренажер-симулятор панели управления первыми трамваями вызвал полный восторг среди пятиклассников.

«Вот такой яркий, познавательный и интересный день. Сегодня ребята вместе с инспектором ГИБДД еще раз повторили правила дорожного движения, узнали об истории петербургского трамвая, увидели ретромодели в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса и даже проехали по центру города на реплике исторического трамвая 1933 года выпуска. Благодарим музей Горэлектротранса и Госавтоинспекцию за такую важную акцию», – в поделилась классный руководитель Елизавета Гринкевич.

В заключении мероприятия Оксана Селенгинская подарила школьникам и всем участникам акции «Памятки пешеходам» и световозвращатели.