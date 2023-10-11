Ольга Ускова провела лекцию об искусственном интеллекте для молодёжи ГЭТ

Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» при поддержке и участии директора предприятия Дениса Минкина организовал лекцию в ГЭТ известного российского предпринимателя, основателя и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой. Участие во встрече приняли молодые руководители, водители, рабочие и специалисты Горэлектротранса, которым предстоит строить транспортное будущее Санкт-Петербурга. На лекции были затронуты темы внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь, транспортные профессии завтрашнего дня, а также иные аспекты новой реальности, связанной с появлением автоматических систем управления.

Представляя гостя, директор Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что Ольга Ускова родилась в семье известного учёного Анатолия Васильевича Ускова. Он возглавлял лабораторию искусственного интеллекта Института системного анализа РАН, был в числе разработчиков шахматной программы «Каисса», которая выиграла первый чемпионат мира по шахматам среди ЭВМ. Фото Анатолия Ускова размещено в музее компьютерной славы в Силиконовой долине в США. Говоря об Ольге Усковой, Денис Минкин провёл также параллель с американским математиком Норбертом Винером, одним из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта (ИИ). Всё это, по словам Дениса Минкина, предопределило профессиональную судьбу Ольги Усковой.

Лейтмотивом лекции стала новая реальность мира с ИИ, в частности, внедрение его на транспорте. Для работников Горэлектротранса эта тема актуальна, поскольку в Петербурге с 2022 года массово эксплуатируются на городских маршрутах «умные» трамваи с элементами искусственного интеллекта и автопилотирования. Оборудование для этих вагонов разработано компанией Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

Ольга Ускова отметила, что на сегодняшний день Петербург стал мировой столицей роботизированного, «умного» электрического транспорта. «Это реально так. Это подтверждено мировыми рейтингами и изданиями: сначала с изумлением, потом с констатацией факта, потом с переживанием опыта», - подчеркнула лектор, отметив, что этот успех полностью обеспечила собравшаяся в Горэлектротрансе команда мирового уровня.

«У нас более ста трамваев ездят по маршрутам с включённым автоматическим управлением. Такого нет нигде в мире!» – подтвердил Денис Минкин.

Директор Горэлектротранса обратил внимание молодёжи, что интеллектуальные системы очень быстро обучаются и замещают человека в тех или иных профессиях. На вопрос из зала о роли человека, в частности, вагоновожатого в меняющихся условиях, президент Cognitive Technologies ответила, что функция водителя будет трансформирована до более высокого социального статуса: его обязанности будут связаны скорее с диспетчеризацией, взаимодействием с салоном и пассажирами, как у бортинженера.

«Единственный выход в “войне” с роботами – учиться, становиться на интеллектуальную плоскость выше, чем искусственный интеллект. На данном этапе это достаточно просто: идите за мной, я знаю, куда идти. Быть молодым в интересное время – это счастье, потому что вы реально можете изменить будущее», - резюмировал Денис Минкин.

В ходе лекции молодёжь Горэлектротранса узнала, что цена искусственного интеллекта в стоимости нового вагона составляет лишь 2-3 %, хотя среди транспортников бытовало мнение, что именно «мозг» трамвая является самым дорогим.

«Интересно, кто-нибудь считал сумму сэкономленных средств благодаря действиям искусственного интеллекта, когда он вмешивался в действия водителя и предотвращал ДТП? Думаю, по результатам расчётов может оказаться, что ИИ - это вообще выгодное вложение с достаточно небольшим сроком окупаемости», - задался вопросом водитель Горэлектротранса Дмитрий Веденёв.

Добавим, что наиболее активные слушатели лекции получили в подарок изданную в 2023 году книгу Ольги Усковой «Этюды черни» о новой реальности, написанную при поддержке команды Cognitive Pilot.