На Васильевском острове автомобилистам напомнили об уважении к общественному транспорту

Работники Трамвайного парка № 3 совместно с представителями ОГИБДД УМВД РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга провели 11 октября рейд по безопасности дорожного движения.

Участники рейда проверили соблюдение правил дорожного движения при проезде перекрёстка Наличной улицы и улицы Одоевского. Данный перекрёсток является одним из наиболее аварийно-опасных адресов маршрутной сети Трамвайного парка № 3.

«Здесь проходят трассы трамвайных маршрутов №№ 6 и 40, и нарушение ПДД со стороны автомобилистов может привести к сбою в движении электрического транспорта, - пояснил помощник директора Трамвайного парка № 3 по безопасности движения Илья Лупанов. - В связи с этим хочется напомнить водителям о необходимости предоставления преимущества трамваю, в салоне которого могут находиться десятки пассажиров».

В ходе рейда было выявлено одно из самых распространённых на этом перекрёстке нарушений ПДД: поворот налево в месте, не предусмотренном правилами. Нарушитель был привлечён к административной ответственности, с ним провели профилактическую беседу.

Добавим, что совместная работа Горэлектротранса и ГИБДД в области безопасности дорожного движения ведётся на систематической основе. Представители дорожной инспекции участвуют в рейдах, приходят на инструктивные совещания в парках и вместе с транспортниками проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма на транспорте.

Фото: Илья Лупанов