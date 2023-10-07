Кирилл Поляков проинспектировал процесс реконструкции Трамвайного парка № 7

Проект по обновлению всех парков Горэлектротранса в рамках программы развития стартовал с Трамвайного парка №7 в ноябре 2022 года. Сегодня ход строительно-монтажных работ проинспектировал вице-губернатор Кирилл Поляков. В сопровождении председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева и директора СПб ГУП «Горэлектотранс» Дениса Минкина он осмотрел строительную площадку, а также уже обновленные цеха. Сейчас завершён первый этап реконструкции из пяти.

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Вице-губернатору показали действующие неотремонтированные помещения Трамвайного парка №7 1931 года постройки и цех, где ведутся строительно-монтажные работы. Также Кирилл Поляков осмотрел обновленные помещения первого этапа реконструкции. Весь объем работ строители планируют завершить в 4-м квартале 2024 года. Планируется полностью заменить трамвайные пути и контактную сеть, инженерные сети, технологическое оборудование, отремонтировать здание депо, включая кровлю и фасады.

«Благодаря решению Президента России Владимира Путина о внедрении механизма финансирования за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Петербурге с 2022 года реализуется масштабная программа развития городского электрического транспорта, утвержденная Губернатором нашего города Александром Дмитриевичем Бегловым. Она включает как обновление подвижного состава, так и модернизацию инфраструктуры. Реализация программы в части развития инфраструктуры как раз началась с Трамвайного парка № 7. Уникальность его реконструкции в том, что она ведется с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию. Кроме того, в парке уже сегодня, на первом этапе, внедряются уникальные технологии», - сообщил Кирилл Поляков.

В частности, вице-губернатор побывал в цехе, где старое оборудование заменено на новые станки с ЧПУ. Для обучения персонала работе на новых станках используются технологии дополненной реальности (AR) при помощи очков с AR. Ещё один обновленный цех – ремонта подвижного состава - получил современную жесткую контактную сеть, которая применена впервые в Петербурге для проведения работ на крышевом оборудовании трамваев. Жесткая контактная сеть отводится в сторону и отключается от напряжения при производстве работ, а также имеет световую индикацию по аналогии со светофором: красный – работа с крышевым оборудованием запрещена, контактная сеть находится под напряжением; зелёный – работа разрешена, контактная сеть обесточена.

«По завершении реконструкции этот парк будет полностью автоматизирован. В частности, будет внедрена система авторастановки вагонов, то есть заехав в парк, водитель будет выходить из кабины, а трамвай сам будет заезжать на мойку, и сам будет подъезжать к воротам на следующий день для выхода на линию», - отметил Денис Минкин.

Напомним, что Трамвайный парк № 7 первым начал эксплуатацию новых «умных» трамваев с комплексом активной помощи водителю, поступающих в город начиная с 2022 года.

Сохранение в полном объеме выпуска на линию трамваев было ключевым условием при подготовке проекта реконструкции. Сам проект вошел в тройку лидеров в номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры» VI Всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22, проходящего при поддержке Минстроя России. Это первый проект реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, выполненный в BIM, или в ТИМ, технологии.