Специалисты Горэлектротранса выступили на Всероссийской конференции техносферной безопасности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС

В работе конференции приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Наталья Королёва и директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов. В рамках секции «Проблемы безопасности альтернативных топливных систем и элементов» Олег Ипполитов представил доклад на тему «Опыт и проблемы эксплуатации литий-ионных накопителей на городском наземном электрическом транспорте». Он рассказал о применении в Горэлектротрансе тяговых аккумуляторных батарей для увеличения автономного хода троллейбусов, преимуществах ТУАХ, а также о разных типах систем автономного хода и причинах их выхода из строя. Одним из важнейших вопросов доклада стало взаимодействие сотрудников предприятия с университетом МЧС. Оно необходимо для расчётов и выработки рекомендаций для действий при возникновении нештатных ситуаций, связанных с тяговыми аккумуляторными батареями, например, задымлений или возгораний. Особое внимание в докладе было уделено перспективам развития троллейбусного движения с увеличенным автономным ходом в рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Согласно этой программе до 2028 года Горэлектротранс планирует получить 587 троллейбусов, в том числе 207 – с увеличенным автономным ходом. Благодаря этому в планах предприятия наращивание маршрутной сети в тех районах города, где отсутствует контактная сеть.

Напомним, что между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России действует ряд соглашений, направленных на формирование культуры поведения и отработку действий при чрезвычайных ситуациях на транспорте. В рамках этих соглашений регулярно проводятся совместные учения, тренировки и испытания на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Особое внимание уделено развитию испытательной базы, а также планам по созданию полигона для натурных испытаний. Главной целью совместной работы ГЭТ и университета МЧС является не только практическое обучение, но также разработка и внедрение новых технологий в области безопасности на транспорте.