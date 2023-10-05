«Ланской»: трамвайный парк с вековой историей

Трамвайный парк № 5 на Сердобольской улице – один из старейших в Петербурге. Первые вагоны вышли из его ворот 7 октября 1917 года. С тех пор парк, исторически известный также как Ланской и трампарк им. Калинина, вот уже 106 лет остаётся надёжным транспортным предприятием, без которого невозможно представить обслуживание пассажиров. В наши дни Трамвайный парк № 5 обеспечивает перевозки в четырёх районах Санкт-Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском.

Сегодня Трамвайный парк № 5 обслуживает 8 маршрутов, в том числе востребованный 30-й маршрут, введённый на время закрытия станции метро «Ладожская». Общая протяжённость маршрутной сети составляет свыше 90 км, подвижной состав насчитывает 135 вагонов. Трамваи парка ежедневно перевозят в среднем около 85 000 пассажиров. Надёжные и стабильные перевозки обеспечивают 795 сотрудников.

«Желаем всем сотрудникам крепкого здоровья, достижений в труде, карьерного роста, личных благ, оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей, не останавливаться на достигнутом и принимать активное участие в освоении современных технологий нового подвижного состава!» - поздравил коллектив директор Трамвайного парка № 5 Александр Касаткин.

Справка:

Проект строительства Ланского трамвайного парка на Сердобольской улице был одобрен Городской думой Санкт-Петербурга зимой 1912 года. Парк был открыт в 1917 году. Интересно, что официальное открытие состоялось 29 сентября (по новому стилю), в день рождения петербургского трамвая. Однако первые вагоны вышли из ворот парка 7 октября.