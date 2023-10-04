В День учителя сотрудники ГЭТ попробовали себя в новой роли

Начальник Производственно-технического отдела Трамвайного парка № 7 Андрей Николенко по приглашению директора лицея № 623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга Натальи Бельцевой провел занятие с учениками 5-го класса на тему «Искусственный интеллект в транспортной отрасли» в рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» и Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». Андрей Николенко рассказал школьникам об «умных» трамваях и о комплексе активной безопасности, внедрённом на новом подвижном составе ГЭТ, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта.

Трамвайный парк № 7 первым в 2022 году начал эксплуатировать новые модели трамваев «Богатырь-М», оснащённые комплексом активной безопасности, поэтому сотрудники парка профессионально могут рассказать обо всех тонкостях работы с инновационной системой. Своими знаниями с пятиклассниками лицея № 623 поделился Андрей Николенко, начальник Производственно-технического отдела седьмого трамвайного парка. Свой урок-беседу он начал с элементарных технических основ работы трамвая, но вскоре понял, что перед ним сидит зрелая подготовленная аудитория. Детей интересовали вопросы будущего: когда будет создан первый беспилотный трамвай, заменит ли автопилот водителя, какие новые профессии появятся, а какие – исчезнут.

В ходе урока дети со своим новым «временным» учителем вместе рассуждали над этими вопросами и искали на них ответы. Специалист ГЭТ показал ученикам видео, которое демонстрирует возможности «умных» трамваев: способность самостоятельно замедлять ход и тормозить перед препятствием, если водитель по каким-то причинам не смог этого сделать, реакцию бортового оборудования на поведение водителя, отличное от нормы: закрытые глаза, разговор по телефону и другое. Дети, в свою очередь, изъявили большое желание побывать в парке и вблизи посмотреть на работу трамвая своими глазами.