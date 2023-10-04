Школьникам Приморского района напомнили правила дорожного движения в Троллейбусном парке №6

В Троллейбусном парке №6 прошел выездной урок безопасности для учащихся 4 класса гимназии №66 Приморского района. Визит, приуроченный ко Дню учителя, состоялся в рамках профориентационной работы петербургского Горэлектротранса и был направлен на изучение правил дорожного движения, пожарной безопасности, а также популяризацию электротранспорта.

Директор Троллейбусного парка №6 Олег Ипполитов и помощник директора парка по безопасности движения Александр Волох напомнили школьникам о правилах поведения на дороге и способах предотвращения пожароопасных ситуаций, а также рассказали об особенностях городского электротранспорта и работе предприятия. После этого ребята смогли закрепить свои знания, поучаствовав в тематической викторине и пройдя игровой тест по ПДД и пожарной безопасности.

В завершение встречи школьники осмотрели современный троллейбус с увеличенным автономным ходом белорусского производства, познакомились с его системой управления и смогли посидеть в кабине. А работники Троллейбусного парка №6 организовали для ребят ознакомительную поездку по территории парка. На память о визите учащимся вручили светоотражатели, которые помогут им быть более заметными на дороге в темное время, и тем самым повысить безопасность дорожного движения.