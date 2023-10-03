Путейцы определили лучших на конкурсе профессионального мастерства

В петербургском Горэлектротрансе состоялся второй в новейшей истории предприятия конкурс «Лучший монтёр пути». Дебютное соревнование прошло в июле 2022 года при отличной погоде. На этот раз путейцы выявляли лучших под осенним дождём, что лишний раз подчеркнуло трудный характер их очень важной работы, от которой во многом зависит бесперебойное движение трамвая в Санкт-Петербурге.

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На первом этапе конкурса в дистанциях пути были выявлены по два лучших монтёра, которые сформировали бригады для участия в финале, состоявшем из теоретической и практической частей. Сначала конкурсанты отвечали на вопросы по конструкции трамвайного пути, правилам технической эксплуатации трамвая, ремонту и текущему содержанию путей, а также по охране труда при производстве работ и основам трудового законодательства.

На практическом этапе каждой бригаде предстояло с нуля собрать звено рельсошпальной решётки протяжённостью 12,5 метров. При выполнении работ необходимо было строго соблюдать все технические и регламентные требования, которые судьи проверяли с помощью инструментов.

По результатам конкурса бригад победителями стали Антон Семёнов и Денис Бабин (3-я дистанция). Второе место заняли Владимир Храмкин и Аляр Азим оглы Назаров (2-я дистанция). Замкнула тройку призёров бригада в составе Максима Приходько и Евгения Грузнова (5 дистанция).

Добавим, важность профессии монтёра пути особенно возросла в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающей полное обновление не только подвижного состава, но и инфраструктуры предприятия, в том числе путевого хозяйства.